Две забрани бележат църковния празник на 30 юли

На 30 юли Православната църква почита светите апостоли от Седемдесетте - Сила, Силуан, Крискент, Епенет и Андроник. В народния календар денят е обвързан с две основни предупреждения - да не се стои продължително под силното слънце и да не се започват нови начинания. Поверията поставят датата на символичната граница между лятото и наближаващата есен. Забраните са част от народната традиция, а не от църковните канони.

Апостолите, изпратени да проповядват

Почитаните светци са сред 70-те апостоли, изпратени да разпространяват Христовото учение. Сила бил един от видните членове на ранната Йерусалимска църква и придружил апостол Павел по време на второто му мисионерско пътуване. Във Филипи двамата били бити и хвърлени в затвора, но продължили проповедта си след освобождаването.

Силуан проповядвал с апостолите Петър и Павел и според църковното предание станал епископ на Солун. Крискент разпространявал вярата в Галатия и Галия, Епенет бил свързан с църквата в Картаген, а Андроник проповядвал в Панония. Имената им са споменати и в посланията на апостол Павел.

Двете забрани в народния календар

Първото предупреждение е да не се прекарва твърде дълго време под откритото слънце. Според старото поверие в края на юли то било особено опасно и можело да навреди на човека, откъдето идва и изразът „Слънцето изгаря гърба“.

Втората забрана е да не се поставя начало на нови начинания. Вярвало се, че започнатото на 30 юли трудно ще се задържи и няма да даде очаквания резултат, защото природата вече постепенно се насочва към есента.

Към двете основни предупреждения се прибавяла и повелята добитъкът да не остава без надзор. Хората вярвали, че оставените сами животни могат да бъдат застигнати от болест или друга беда.

Знаците, по които гадаели за сезоните

Сухият и горещ 30 юли се приемал като предвестник на снежна и мразовита зима. Гръмотевичните бури обещавали продължителна и дъждовна есен, а обилната сутрешна роса - богата реколта и топъл август.

Ясното небе със звезди вещаело хубаво време през следващите дни. Червеният залез пък се смятал за знак, че и следващият ден ще бъде горещ.

В народните представи от 30 юли светлата част на денонощието започва осезаемо да намалява. Горещините може да продължат, но промените в природата вече подсказват приближаването на есента.

Кехлибар за родените на 30 юли

За талисман на хората, родени на тази дата, се сочи кехлибарът. В народните вярвания на камъка се приписва способността да носи късмет, да подобрява настроението и да привлича благополучие.