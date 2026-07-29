Наглец изуми народа с цената на този "имот"

Имотният пазар в София предлага всякакви откровени безумия и извращения, но едно от тях напоследък предизвиква бурен смях в социалните мрежи – обикновен 20 квадрата гараж, „тунингован” в боксониера, чиято цена е сякаш ставаш жител на Монако – 4000 евро за квадратен метър.

„Продавам гараж, преустроен на боксониера, 20 кв.м., южен, изцяло вътрешен, обзаведен, с баня и тоалетна, с паркомясто, климатик, битов ток, много топъл, ниски сметки за ток, на метри от входа на Южен парк, гледа изцяло към вътрешен двор.

Цена 80 000 евро”…

Важно уточнение: Основният международен и национален стандарт за минимална жилищна площ на един затворник в килия е 4 квадратни метра чисто лично пространство, изключвайки площта на санитарния възел. Минимум 4 квадрата.

В тази гаражна гавра, като извадиш матрака и другите „екстри”, остава май точно толкова. Доста скъпа килия…