Обрат.Имотите у нас ликвидираха митовете за еврото

Българският имотен пазар остава изключително активен, показват данни на Агенцията по вписванията. Само за три месеца са регистрирани близо 46 хиляди сделки, което означава над 750 покупки на работен ден. Най-голям дял продължават да имат София, Пловдив и Варна, докато интересът към ваканционни имоти и по-малки населени места също нараства. В същото време страната ни се нарежда сред лидерите в ЕС по ръст на цените на жилищата както за година, така и за по-дълъг период.

София води убедително по брой сделки

Столицата остава безспорният лидер на имотния пазар. За тримесечието са регистрирани 8874 сделки с жилища, което прави средно около 145 покупки на работен ден, уточнява "Труд".

Високата активност се обяснява с концентрацията на работни места, по-високи доходи и постоянен приток на хора от страната, които търсят жилище в София.

Пловдив и Варна следват столицата

На второ място е Пловдив с 3848 сделки за периода, или около 63 покупки на работен ден. Градът остава предпочитан заради по-достъпните цени на имотите в сравнение със столицата.

Варна заема третата позиция с 3077 сделки, което се равнява на около 50 покупки дневно. Пазарът в морската столица е активен както от страна на местни купувачи, така и на инвеститори, ориентирани към отдаване под наем на туристи и студенти.

Ръст в почти всички региони

Спрямо първото тримесечие на годината покупките на имоти нарастват с 20,5%. В София увеличението е близо 18%, във Варна – 26,5%, в Бургас – 20,6%, а в Пловдив – 12,8%.

Почти всички от 113-те служби по вписванията отчитат ръст. Сред най-силните увеличения са Ивайловград и Белоградчик, където броят на сделките почти се удвоява.

Засилен интерес към курортни и ваканционни имоти

Освен в големите градове, нараства интересът към имоти в курортни райони. В Сандански сделките достигат 269, което е ръст от над 22% спрямо предходното тримесечие.

В Разлог са регистрирани 616 сделки, като районът обхваща и пазара на жилища в Банско. Несебър остава сред най-активните зони за ваканционни имоти със 1640 сделки и ръст от 49%.

В Балчик са отчетени 243 покупки, което представлява увеличение от близо 20%.

България сред лидерите по ръст на цените в ЕС

Данни на Евростат показват, че България е сред страните с най-силен ръст на цените на жилищата в Европейския съюз (ЕС).

За десетгодишен период поскъпването достига 172,6%, което нарежда страната на четвърто място в ЕС след Унгария, Португалия и Литва.

Само за една година цените у нас се повишават с 14,8%, при средно 5,1% за ЕС и 4,7% за еврозоната.

Ценови нива в големите градове

Най-високи остават цените в София, където в центъра двустайните апартаменти надхвърлят 3900 евро/кв. м.

В престижните райони „Изток“ и „Изгрев“ цените достигат съответно около 4000 и 4500 евро/кв. м, а в „Оборище“ – около 4400 евро/кв. м.

Във Варна в района на „Морска градина“ стойностите надхвърлят 3400 евро/кв. м, докато в центъра са около 2700 евро.

Пловдив остава по-достъпен пазар – в централните части цените са около 2000 евро/кв. м, а в „Каменица 1“ и около „Гребна база“ варират между 2000 и 2200 евро/кв. м.

Извод

Въпреки лекото забавяне спрямо предходната година, имотният пазар в България остава активен. Големите градове концентрират основната част от сделките, а растящите цени и силното търсене продължават да определят тенденциите в сектора.

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