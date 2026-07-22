Имотният балон и кога ще дойде неизбежният му срив

София отдавна се превърна в град на парадоксите, където цените на квадратен метър в някои квартали вече изпреварват тези в средноевропейски столици. Купувачите са разделени на два лагера – едните трескаво бързат да инвестират спестяванията си, за да изпреварят инфлацията, а другите стоят отстрани и чакат момента, в който „имотният балон“ най-накрая ще се спука с гръм и трясък.

Но какво всъщност се случва зад кулисите на брокерските агенции и накъде наистина ще тръгнат цените през следващите месеци? Икономическите показатели сочат, че пазарът се намира в повратна точка, но посоката може да изненада мнозина.

Защо София продължава да поскъпва въпреки логиката?

През последните години бяхме свидетели на безпрецедентен ръст, при който средните цени в София преминаха границата от 1600–1800 евро за квадратен метър, а в престижните райони като „Лозенец“, „Докторски паметник“ и „Център“ те отдавна надхвърлят 3000 евро. Този феномен се захранваше от няколко основни фактора, които дълго време отказваха да отслабнат.

На първо място, българските банки запазиха едни от най-ниските лихвени проценти по ипотечните кредити в цяла Европа, което направи заемането на пари изключително достъпно. На второ място, българинът традиционно вярва единствено на „тухлата“ като сигурно убежище за парите си. Огромният обем от спестявания, блокирани в банкови влогове с нулева доходност, се изля директно в новото строителство, създавайки изкуствено високо търсене.

Накъде ще тръгнат цените: Прогнозите на експертите

Големият обрат на пазара вече чука на вратата и очакванията за безкрайно поскъпване започват да изглеждат нереалистични. Анализаторите предвиждат, че времето на двуцифрените ръстове е категорично в миналото и пазарът навлиза във фаза на плавно охлаждане и стабилизация.

Пълномащабен срив на цените с 30-40% обаче е малко вероятен, освен ако не се стигне до тежка глобална финансова криза. Вместо това се очаква ценово плато – задържане на настоящите нива с леки козметични корекции надолу при по-некачествените и лошо локализирани имоти. Жилищата в затворени комплекси с добра инфраструктура и тези в близост до метростанции ще запазят стойността си, докато панелното строителство в крайните квартали първо ще усети натиска за намаление.

Факторите, които ще натиснат спирачката

Има няколко ясни сигнала, че пазарът в София вече не може да издържа на досегашното темпо и купувачите започват да достигат лимита на възможностите си.

Първият фактор е затягането на банковата политика и постепенното, макар и бавно, покачване на лихвите по кредитите, което автоматично ще свие бюджета на средния купувач. Вторият фактор е огромното предлагане – София е покрита с кранове, а броят на завършените нови сгради расте постоянно, което в един момент ще надвиши реалното търсене. Не на последно място, ножицата между доходите на хората и цените на квадратен метър се разтвори толкова широко, че закупуването на имот със средна софийска заплата става практически невъзможно без огромно външно финансиране.

Купувачите срещу продавачите: Кой има предимство сега?

Балансът на силите на софийския имотен пазар започва да се измества в полза на купувачите. Периодът, в който имотите се разпродаваха „на зелено“ още преди да е изкопана първата копка, бавно отминава.

Сега купувачите са много по-взискателни, оглеждат се по-дълго и не се притесняват да преговарят за отстъпки от първоначално обявената цена. Продавачите, от своя страна, ще трябва да се примирят, че сделките вече няма да се случват за броени дни и че надценените имоти ще престояват с месеци по сайтовете, докато цената им не бъде коригирана спрямо реалността.

