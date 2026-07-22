Винарска изба “Братя Минкови” с високи отличия от Concours Mondial de Bruxelles 2026

Златен медал за Minkov Brothers Reserva Cuvée 2019 и сребърен за Cycle Merlot 2024 от Concours Mondial de Bruxelles 2026 – едно от най-престижните международни състезания в света на виното. Отличията са поредното признание за високото качество на вината на избата и затвърждават позициите ѝ сред водещите производители на премиум вина в България и света.

За Конкурса

Concours Mondial de Bruxelles CMB е световно признат международен конкурс за вина, който ежегодно получава над 15 000 заявки за своите сесии и състезания. Всички дегустатори са професионалисти - винени експерти, сомелиери, енолози и специализирани журналисти. Провеждан при строги условия на сляпа дегустация, той се счита за един от най-надеждните световни показатели за качество във винопроизводството. Конкурсът има една единствена цел: да се изберат най-висококачествените вина, без никакви предразсъдъци спрямо етикета или репутацията на страната. Основан през 1994 г., CMB сега е признат в целия свят като едно от водещите събития от този вид.

Тазгодишния конкурс се проведе в столицата на Армения, Ереван, където за три дни повече от 320 дегустатори от 56 страни оцениха над 6 700 червени и бели вина от над 50 държави.

За Избата

Отличията от Concours Mondial de Bruxelles 2026 са поредното признание в историята на Винарска изба Братя Минкови, започнала преди повече от 130 години.

През 1894 г. вината на Иван, Васил и Никифор Минкови печелят златен медал на международното изложение в Брюксел – отличие, което се счита за първия международен златен медал за България във винения сектор. Така фамилията Минкови поставя страната ни на световната винена карта още в края на XIX век.

Днес, повече от век по-късно Винарска изба Братя Минкови трупа медал след медал и в колекцията ѝ вече има стотици.

Медалистите

Златният медалист Minkov Brothers Reserva Cuvee e създаден от забележителния купаж Каберне Совиньон, Сира и Мерло, изцяло от собствени лозя от Карнобатския край.

Цветът му е наситен, гранатов, а ароматът е интензивен и комплексен с плодови нотки, шоколад и акценти на карамел. Вкусовият аромат е многопластов и с отличен баланс на добре съчетани плодови и дъбови акценти. Вкусът плътен, гладък, със запазена мека свежест, а финалът е много ароматен, дълъг и с интригуващ финал.

Виното е отлежавало 12 месеца в нови и стари дъбови бъчви и 18 месеца в бутилка преди пускане на пазара, а потенциала му на развитие достига над 10 години.

То е великолепен избор за ценителите на вино и колекционерите на емблематични бутилки.

За да се насладите пълноценно на Minkov Brothers Reserva Cuvee трябва да го охладите до 16-18 °C. И да го комбинирате с подходяща храна, като терини, задушени червени меса с винен сос, скара и ястия от дивеч, меки ароматни сирена.

Сребърният медалист Cycle Merlot 2024 е създаден от 100% Мерло, изцяло от собствени лозя от Карнобатския край.

Цветът му е искрящ, рубинен, а в аромата сортов, интензивен, напомнящ на зряла череша, допълнен от фини подправки и деликатна ванилия. Вкусът е елегантен и фин, с приятно усещане за хрупкава зряла череша, допълнена от нотки на сладки подправки.

Виното е отлежавало в стари френски бъчви от 225 литра и температурата, на която разкрива потенциала си е 15-17°С.

Препоръчваме ви да му се насладите в комбинация със свинско със сортирани ябълки, печени ребърца, брускети с домати и маслини, пълнени гъби с бекон и сирена, зрели жълти сирена и пармезан.