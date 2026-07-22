Mastercard избра гъвкав офис в центъра на София

Mastercard премести целия си екип в България в Puzl CowOrKing - Алабин 58, където компанията заема цял етаж от сградата. Преместването е приключило преди няколко седмици и извежда местното представителство от традиционен наемен офис към напълно обслужен гъвкав модел. Концепцията запазва екипа като активна част от по-широката общност на Puzl, вместо да го превръща в самостоятелен наемател, който просто споделя сградата с други компании.

Най-големият наемател в сградата

„Алабин 58“ е централната софийска локация на Puzl CowOrKing. Сградата е бутикова постройка от началото на XX век, преосмислена чрез интериорната концепция The Atelier, вдъхновена от средата на миналия век и създадена от Puzl Studio - вътрешното архитектурно и строително звено на компанията.

След откриването си през ноември локацията привлича различни малки и средни IT и технологични компании, които търсят централна и напълно обслужена алтернатива на конвенционалните офиси. С пристигането си Mastercard става най-големият индивидуален член, на когото сградата е била домакин до момента.

За Mastercard решението отразява по-широка промяна, която все повече големи компании обмислят. Вместо фиксиран и самостоятелно управляван офис те избират напълно обслужено гъвкаво пространство, без да губят мащаба, личното пространство и контрола, необходими на един корпоративен екип.

„Преместването от конвенционален офис в споделено работно пространство не е решение, което се взема леко при нашия мащаб, но то имаше смисъл на всяко ниво - предвидимост на разходите, гъвкавост при промяна на нуждите на екипа ни и възможност да се фокусираме изцяло върху хората и работата си, вместо върху управлението на офис. Заемането на цял етаж ни даде личното пространство и структурата, от които се нуждаем, а това да бъдем част от общността на Puzl се оказа една от най-ценните части от преместването“, коментира Ваня Манова, генерален мениджър на Mastercard за България.

Офис според начина на работа

Заемането на цял етаж от един член изисква различен подход от страна на Studio екипа на Puzl в сравнение с обичайното разпределение за множество наематели.

Офисните помещения са реорганизирани според структурата на екипа на Mastercard. Взети са индивидуални решения за конфигурацията на заседателните зали, капацитета и разпределението, така че пространството да съответства на реалния начин, по който служителите работят всеки ден.

„Въпреки че посвещаването на цял етаж на един член представлява уникална пространствена стратегия, нашата задача остана същата - да осигурим на Mastercard персонализирана и високофункционална среда, оптимизирана според точните им нужди, като същевременно поддържаме силна свързаност с динамичната екосистема на Puzl - Алабин 58. Всяко решение зад преорганизираното разпределение и адаптираните пространства за срещи беше изцяло водено от действителната оперативна динамика на екипа, за да се гарантира среда, наистина фокусирана върху потребителя“, заяви Дима Гюдженова, главен архитект в Puzl CowOrKing.

Общност вместо изолация

Въпреки че заема цял етаж, екипът на Mastercard бързо се превръща в една от най-активните части от общността на Puzl - Алабин 58. Преместването е отбелязано с общностна закуска, която събира всички членове в сградата.

Екипът на Mastercard продължава да участва в събитията и ежедневните взаимодействия в цялата локация. Така компанията получава същия достъп до по-широката професионална общност, който идва с всяко членство в Puzl, независимо от размера на екипа.

„Това, което виждаме през последните години, е същинска промяна - дори най-големите и утвърдени компании избират общността пред изолацията и гъвкавостта пред дългосрочните ангажименти. Това вече не е просто решение, свързано с недвижими имоти, а промяна в начина на мислене. След като станеш част от такава общност, ползите надхвърлят разходите и гъвкавостта. Получаваш достъп до други компании, други начини на работа и усещане, че принадлежиш към нещо по-голямо от собствените си четири стени. Точно тази значителна промяна представлява преместването на Mastercard“, каза Вергиния Янчева, генерален мениджър на Puzl CowOrKing.

Преместването е подкрепено от Димитър Чиповски, старши мениджър „Ключови клиенти“ в Cushman & Wakefield, който работи и с двете страни по време на прехода от предишния офис на Mastercard към Puzl - Алабин 58.