Нова мода в имотите. Офис сградите поведоха инвестициите в София

Офис сградите излязоха начело по интерес сред инвеститорите в София през първото полугодие на 2026 г. Общият обем на сключените сделки достигна 143,6 млн. евро - второто най-високо равнище от 2021 г. насам. Сумата е с 24,1% по-ниска спрямо същия период на миналата година, но в предварителните данни не влизат две обявени и все още неприключили големи придобивания. Чуждестранните купувачи държат около 30% от вложения капитал.

Още през първото тримесечие пазарът на офиси в столицата започна годината със сдържано търсене, ограничено ново предлагане и стабилни наеми. Тогава свободните площи бяха 11,8%, а цените за клас А се задържаха основно между 14 евро и 18 евро на кв. м месечно.

Капиталът продължава да избира офисите

Шест сделки с офис сгради превърнаха сегмента в най-търгувания през първата половина на годината. След него се нареждат складовите и производствените обекти с пет сделки, хотелите и търговските площи с по три, както и една сграда със смесено предназначение.

„Инвестиционният пазар изпраща ясен сигнал - 143,6 млн. евро за шест месеца и втори най-висок обем от 2021 г. насам показват, че доверието в имотите в София остава стабилно дори в периоди на по-сдържано наемно търсене“, коментира главният изпълнителен директор на Cushman & Wakefield Forton Станимира Пашова.

Очакванията са след приключването на двете големи сделки общият инвестиционен обем за 2026 г. да се доближи до резултата от миналата година или леко да го надмине. Българският капитал продължава да доминира, но делът на чуждестранните инвеститори може да нарасне през второто полугодие.

По-малки сделки, но повече наематели

Наетите офис площи достигат 88 984 кв. м за шестте месеца. Това е спад със 7,6% на годишна база, но остава вторият най-висок резултат за последните над 13 години. Броят на договорите се увеличава, макар средният им размер да намалява до 630 кв. м.

„Отсъствието на големи сделки заслужава внимание - от началото на 2024 г. насам всяко тримесечие включваше поне два договора над 5000 кв. м, а през второто тримесечие тази тенденция се прекъсна. Средният размер на сделка спада, но броят им нараства - знак, че по-широк кръг компании търсят офис решения“, заяви Йоанна Димитрова, мениджър „Офис площи“ в компанията.

Ай Ти фирмите са по-слабо активни, като делът им намалява с 9 процентни пункта. Подновяванията на съществуващи договори се увеличават с 11 пункта, докато преместванията и разширяванията отстъпват с 3 пункта.

Най-много площи са наети в крайните райони на София - 39 600 кв. м основно около летището и Южната дъга. Зоните около „Цариградско шосе“, булевардите „България“ и „Никола Вапцаров“ привличат още 35 200 кв. м, а широкият център и централните делови части - 14 200 кв. м.

Новите офиси остават ограничени

Завършените през полугодието проекти добавят около 13 800 кв. м площи клас А, с което общият офис фонд в столицата достига 2,36 млн. кв. м. В строеж са 203 000 кв. м, като около 85 000 кв. м трябва да бъдат готови до края на годината.

Наемите не се променят съществено. Площите клас А се предлагат между 14 и 18 евро на кв. м месечно, а първокласните офиси в центъра задържат ниво от 20 евро. Незаетостта намалява минимално до 11,64%.

Складовете се изчерпват

Докато офис наемателите са по-предпазливи, търсенето на складови и производствени площи нараства с 18,6%. Само през второто тримесечие пазарната активност достига 66 000 кв. м, а свободните площи са едва около 15 000 кв. м - 0,62% от целия фонд.

Недостигът принуждава компаниите да резервират обекти още преди завършването им. Предварителните договори формират 49% от обема, а строителството за собствено ползване - още 32%. Стандартните нови наемни сделки са едва 8%.

„Откроява се ясна тенденция за недостиг на складови площи, което провокира редица търговци на дребно и едро да планират консолидиране на операциите си в проекти в строителна фаза. Производствата предпочитат сгради, строени по поръчка - наети или собствени“, коментира Даниела Бойчева, директор „Бизнес развитие - офис и индустриални площи“ в Cushman & Wakefield Forton.

До края на 2026 г. се очакват общо 236 000 кв. м нови индустриални и логистични площи. От тях 53 000 кв. м вече са завършени, а други 183 000 кв. м трябва да излязат на пазара през второто полугодие. Първокласните наеми се повишават леко до 5,80-6,30 евро на кв. м месечно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com