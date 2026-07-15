Внимавайте с тези автомобили втора ръка

Шведски експерти публикуваха резултатите от техническите проверки на няколко хиляди употребявани коли - цифрите са доста показателни, съобщава Vezess, позовавайки се на данни от Шведската пътна администрация.

Най-проблемните марки

Сред най-лошо представилите се бяха две много различни марки, представляващи различни ценови диапазони: Dacia и Tesla. 48% от автомобилите на Dacia получиха някакъв вид оплакване или неуспешна проверка, докато 39% от автомобилите на Tesla имаха дефекти.

Средната стойност за всички марки е приблизително 23%.

Последното място на Dacia потвърждава идеята, че най-евтините модели от начално ниво са създадени с помощта на прости и евтини технологии. Освен това, собствениците им са склонни да отлагат поддръжката. Най-често срещаните проблеми са с фаровете, компонентите на кормилното управление и спирачките.

Електрическите превозни средства се характеризират с факта, че традиционните спирачни дискове играят незначителна роля поради рекуперацията на енергия. Поради това те блокират, ръждясват и отслабват спирачния си ефект.

„Данните за 2025 г. също разкриват тревожна тенденция: от 35-те изследвани марки, 26 са показали спад в представянето си в сравнение с предходната година“, отбелязва Vezess.

Марки с най-добри резултати

Сред тестваните марки, Lynk & Co показа най-добър резултат, като само 8% от превозните средства са имали проблеми. След нея се нареждат Porsche (10%) и Polestar (11%). Audi и Lexus (с равни дялове от 14%), Volvo (16%), както и BMW и Volkswagen (и двете по 17%), също се нареждат сред лидерите. Експертите отбелязват, че автопарковете на Lynk & Co и Polestar в Швеция са изключително млади: повечето от превозните им средства са само на няколко години, което подобрява статистиката им.

В същото време, Porsche-тата обикновено се купуват от тези, които не пестят от поддръжка. Данните ясно показват влиянието на стареенето върху целия автопарк: докато процентът на дефектни автомобили сред ретро автомобили от 2024 г. е само 9%, сред ретро автомобили от 2015 г. е 29%, а сред ретро автомобили от 2014 г. е 35%.

Заслужава да се отбележи, че техническият преглед в Швеция оценява сериозно състояние на превозното средство. Експертите оценяват спирачките, кормилното управление, осветлението, шасито, функциите за безопасност и ръждата. Резултатът може да бъде един от трите: превозното средство преминава прегледа без никакви проблеми, получава незначителен проблем или не преминава прегледа и трябва да бъде тествано отново след ремонт. Най-сериозните неизправности водят до незабавна забрана за употреба.

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