Историческо решение в Китай! Забраната

Историческо решение взеха властите в китайската провинция Хайнан. Напълно забраняват продажбата на превозни средства с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) от 2030 г. Това е първата подобна забрана в регионален мащаб в Китай, съобщава CarNewsChina, предава "Аутомедия".

Решението е залегнало в нов 15-годишен план за развитие на експериментална зона за „екологична цивилизация“. Провинцията е избрана поради размера и транспортната си инфраструктура – тя всъщност е остров с площ 35 400 квадратни километра, като околовръстният му път е с дължина 612,8 км. Тези параметри са подходящи за електрически превозни средства.

Провинцията вече е постигнала значителен напредък в прехода към екологичен транспорт. Към средата на 2026 възобновяемите енергийни източници са се превърнали в основен източник на енергия на острова. Хайнан е на първо място в Китай по пазарен дял на електрическите превозни средства и на второ място сред всички провинции по общ брой електрически превозни средства.

До 2030 властите планират да постигнат следните цели:

дялът на електрическите превозни средства в общия автопарк ще достигне 45%;

целият обществен транспорт ще премине към зелени енергийни източници;

новите и модернизирани частни автомобили ще бъдат изключително електрически.

В подкрепа на прехода провинцията разработва инфраструктура от зарядни станции. Планът е да се поддържа съотношение превозно средство към зарядно устройство под 2,5:1.

Въпреки това, остават някои предизвикателства при изпълнението на плана. Основните проблеми са свързани с интегрирането на зарядната инфраструктура в градското планиране и осигуряването на енергийните доставки на острова. За да се справи с тези проблеми, правителството разработва стратегия за повишаване на енергийната независимост на региона.

До 2030 се планира енергийната самодостатъчност да се увеличи от 24% на 54% чрез развитието на ядрената и възобновяемата енергия. Въвеждат се и специални мерки за подкрепа на собствениците на зелени превозни средства, включително отстъпки при регистрация и специални условия за паркиране.

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