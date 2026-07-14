Макрон заплаши Путин с тежко предупреждение!

Учредяването на "противоракетна" коалиция във френската столица Париж вчера с участието на Украйна и девет европейски държави, която ще противодейства на руските балистични ракети, е сред водещите теми за западните медии днес. Те обръщат внимание и на изявлението на президента Еманюел Макрон, че "Франция и Европа са готови да защитават свободата и правото и с кръв, ако се наложи", предаде БТА.

Френският в. "Монд" разглежда и отношенията между Макрон и украинския президент Володимир Зеленски, осигурил си покупката на 16 изтребителя "Рафал", през призмата на днешния 14 юли - националния празник на Франция. Предвидено е в парада в Париж да участват и украински военнослужещи. В контекста на коалицията, която е съсредоточена върху противовъздушната отбрана, американският в. "Ню Йорк таймс" пише, че войната в Украйна навлиза в следваща фаза: битката за умовете.

Френският в. "Монд" отбелязва, че в Париж Володимир Зеленски е приветствал създаването на "коалиция за противоракетна отбрана“. Макрон свика лидерите на държави от Коалицията на желаещите и ги призова да увеличат военната подкрепа за Украйна, особено в областта на противовъздушната отбрана, акцентира изданието.

Акцентът в американския в. "Ню Йорк таймс" е върху думите на Макрон, че Европа ще се защити "и с кръв, ако се наложи", казани пред над 25 държавни лидери в Париж в навечерието на днешния национален празник. Висшите политици се срещнаха, за да затвърдят плановете за многонационалните сили от Коалицията на желаещите, които ще бъдат разположени след прекратяване на огъня между Украйна и Русия, за да подсилят украинската армия и да стабилизират страната.

"Посланието, което изпращаме на света, е следното: Да, мирът е нашата цел. Да, ние ценим свободата и закона. И да, готови сме да се борим, за да ги защитим, винаги и с цената на кръвта си, ако се наложи“, е изявлението на френския президент, цитирано от "Ню Йорк таймс".

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