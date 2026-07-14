Тръмп затваря небето от Конго заради ебола

Администрацията на президента Доналд Тръмп въведе нови строги ограничения за пътуванията от Демократична република Конго заради разпространяващата се епидемия от ебола, съобщи Ройтерс, позовавайки се на представител на Белия дом.

Според новите правила американски граждани, които се намират или наскоро са били в Конго, няма да могат да се качват на граждански полети за САЩ, освен ако преди това не са прекарали 21 дни в трета държава, без да проявят симптоми на заболяването.

Над 1900 заразени и повече от 700 жертви

По официални данни от здравните власти в ДР Конго от началото на настоящата епидемия са регистрирани 1926 потвърдени случая на ебола, а 702 души са починали.

Заради мерките около 20 американски граждани, които е трябвало да отпътуват за САЩ, ще останат временно извън страната. Държавният департамент обещава да им окаже съдействие по време на задължителния период на изчакване.

Заразени американци вече се лекуват в Германия

Само преди дни американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) съобщиха, че американски гражданин, работещ за хуманитарна организация в Конго, е дал положителна проба за ебола.

В понеделник друг заразен американец беше транспортиран за лечение в университетската болница във Франкфурт, Германия.

През май в същото лечебно заведение беше приет и трети американски гражданин, заразен с вируса по време на престоя си в Конго.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com