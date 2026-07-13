Бизнесмен от "Слънчев бряг" каза кое ще спаси наглите кръчмари

Въпреки че туристическият сезон по Българското Черноморие тази година е по-предизвикателен в сравнение с предходните, част от хотелите отчитат отлични резултати и работят при пълна заетост. Това заяви мениджърът на верига хотели в Слънчев бряг Александър Александров.

По думите му хотелът, който управлява, е сред първите, отворили врати още през април, и сред последните, които ще посрещат туристи до октомври. Той отчете, че месец май е преминал изключително успешно, като през първата половина на месеца базата е била запълнена на 100%. От началото на юни заетостта отново е максимална.

Александров подчерта пред bTV, че ситуацията в курорта не е еднаква за всички хотели. Докато някои работят при почти пълна заетост, други изпитват затруднения. По думите му се наблюдава известно забавяне на сезона спрямо миналата година, макар да е трудно да бъде измерено с конкретен процент.

Мениджърът коментира и тенденциите при чуждестранните туристи. Макар по Черноморието като цяло да се отчита спад на германските посетители, в неговия хотел дори има лек ръст. Според него основният проблем остава недостатъчният брой полети, което ограничава възможностите за привличане на повече туристи. Въпреки това вече се работи активно по подготовката за следващия сезон с очаквания за значително увеличение на германските гости.

В момента най-многобройни в хотела са туристите от България, Румъния, Великобритания и Полша, а сериозно присъствие имат и посетители от Унгария. Традиционно британските и полските туристи преобладават в началото и края на сезона.

Според Александров конкурентните цени са една от причините за високата заетост. Той подчерта, че всяка година се инвестират средства както в хотелската база, така и в качеството на предлаганата услуга.

По отношение на коментарите за високите цени по Черноморието, Александров отбеляза, че в голям курорт като Слънчев бряг могат да бъдат открити както много скъпи, така и напълно достъпни предложения. По думите му всеки ресторант е длъжен да поставя менюто си на видно място, което позволява на туристите предварително да се запознаят с цените и сами да изберат дали да ползват услугите му.

Той призна, че съществуват и нереалистично високи цени, но подчерта, че има и множество заведения с изгодни оферти. Затова съветва туристите винаги да се информират предварително, като даде за пример и таксиметровите услуги. По думите му хотелът допуска да спират само определени таксиметрови компании, които предварително са обявили своите тарифи.

Въпреки предизвикателствата Александров остава оптимист за развитието на сезона. Според него курортите по Южното Черноморие, включително Слънчев бряг и комплексите южно от Бургас, постепенно се запълват, а очакванията в бранша са поне да бъдат достигнати резултатите от миналогодишния летен сезон.

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