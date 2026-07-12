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Цяла седмица мъки заради нова магнитна буря

Очаква се слънчевата активност отново да се засили през следващите дни

Цяла седмица мъки заради нова магнитна буря
12 юли 26 | 22:29
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Григор Атанасов

Лоша новина за хората, чувствителни към метеорологичните промени. Очаква се слънчевата активност отново да се засили през следващите дни, като седмицата може да се окаже особено предизвикателна за всички с хронични заболявания, с високо кръвно налягане и сърдечно-съдови заболявания.

Прогноза за геомагнитната активност

  • 14 юли: Начало на геомагнитно смущение. Очаква се слънчевата активност да се засили привечер, като Кр-индексът ще нарасне до 3. Някои хора могат да усетят лека умора или сънливост.

  • 15-16 юли: Дни с повишен риск. Прогнозира се умерена геомагнитна буря с Кр-индекс 4. През тези два дни са възможни главоболие, намалена производителност и обостряне на хронични здравословни проблеми.

  • 17 юли: Пикът на бурята. Очаква се силна геомагнитна буря от червено ниво с Кр-индекс 5. Това вероятно ще бъде най-трудният ден за хората с високо кръвно налягане и сърдечно-съдови заболявания, тъй като могат да се появят резки скокове в кръвното налягане.

  • 18-19 юли: Постепенно стабилизиране. Очаква се геомагнитната активност да отслабне, като Кр-индексът ще спадне първо до 3, а след това ще се върне към базовото си ниво от 2, което ще позволи на повечето хора да се почувстват по-добре.

Как да се предпазите по време на геомагнитна буря

  • Коригирайте диетата си. По време на геомагнитни бури е най-добре да избягвате мазни, пикантни, прекалено солени и пържени храни. Намалете кафето, силния черен чай и алкохола. Вместо това пийте повече вода и билкови чайове.

  • Дръжте лекарствата си под ръка. Хората с хронични заболявания, особено на сърцето и кръвоносните съдове, трябва да се уверят, че предписаните им медикаменти са лесно достъпни, и да измерват редовно кръвното си налягане.

  • Поддържайте здравословни навици за сън. Стремете се към поне седем-осем часа сън на денонощие и се опитвайте да си лягате по едно и също време. Заменете тежките тренировки с леки разходки на открито.

  • Намалете стреса. Избягвайте излишни конфликти и не се претоварвайте с работа. Контрастният душ сутрин и топлата вана вечер могат да помогнат за подобряване на тонуса на кръвоносните съдове.

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Автор Григор Атанасов

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