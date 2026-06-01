Идва ужасна магнитна буря. Два критични дни

Независимо, че юни започна със зелени стойности, в рамките на нормата, слънчевата активност ще се засили през следващите дни, а в четвъртък ще е първата средна буря.

Това съобщи Американският център за космическа метеорология (NOAA), който публикува подробен календар на слънчевата активност.

Една седмица след това – от 4 до 9 ще има незначителни смущенията, но на 9 юни отново ще има средна буря.

Най-опасните дни за месеца обаче тепърва предстоят – на 11 и 12 юни, когато ще ни тресне силна магнитна буря, която бавно ще заглъхва чак до 20 юни.

Според оперативната аналитика на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA), през тези два дни хората, зависими от времето, трябва да бъдат изключително внимателни. Препоръчва да намалят нивото на физическа активност и да следят внимателно състоянието на тялото.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com