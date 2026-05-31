Заковаха здраво Благомир Коцев! Извадиха му всичко за аферата с незаконния град

Дълъг пост с факти и документи около аферата с незаконния град край Варна публикува в социалната мрежа бившата служителка на общинската администрация във Варна и свидетелка по делото срещу кмета Благомир Коцев - Биляна Якова.
Тя коментира в социалните мрежи разкритието, че огромен незаконен комплекс е изникнал под носа на кмета на морската столица Благомир Коцев и разби на пух и прах твърденията на Коцев, че няма нищо общо с аферата.
Ето разкритията на Биляна Якова:
Пъзелът около застрояването на Лесопарка в местността Баба Алино започва да се разплита, а документите и снимките подреждат перфектна, криминална схема за заграбване, и бетониране на защитената гора.
Официалното Решение № 216/2017 г. на Варненския апелативен съд, извлеченията от Търговския регистър и официалният сайт на Община Варна взривяват пиар защитата на Благомир Коцев!
Оказва се, че първоначалният горски играч "АВТОЕКСПРЕС" АД и днешният строител "ФОРЕСТ КЛУБ ВАРНА" ООД са навързани, като свински черва, в един и същ общ капитал, а кметът Благомир Коцев лично се прегръща с архитектите на тази схема!
Ето бруталната истина за това как се превърта златната гора на Варна през фирмата-параван "АСПЕРИЯ" ООД (старото име на "Форест Клуб"), как се разиграва цирк с руски управители "без преводач" и как администрацията на Благомир Коцев осигурява финалния чадър за своите хора.
АНАТОМИЯ НА ИЗМАМАТА!
КАК СЕ ЗАЛИЧАВА ГОРА (СТЪПКА ПО СТЪПКА)
Цялата схема работи по класически за българския преход модел.
Първа стъпка:
Една голяма фирма вкарва уж "съществуващи" огромни сгради в гората, за да надуе капитала на новосъздадена куха фирма без да внася реални пари на ръка.
Втора стъпка:
Новото дружество почва бързо да разпродава парчета от гората на граждани, за да прибере свежи пари.
Трета стъпка: Когато усещат, че от целия терен могат да направят милиони чрез мащабно презастрояване, те се опитват да измамят собствените си купувачи чрез съдебни хватки.
Четвърта стъпка:
Фирмата губи делата, сменя си името и вика на помощ Община Варна, която задейства ПУП за обединяване на имотите и изваждането им от Горския фонд!
ПЪЛНАТА, ДОКУМЕНТАЛНА ХРОНОЛОГИЯ НА ГРАБЕЖА
ЮЛИ 2005 г.
Зачеването на схемата от "АВТОЕКСПРЕС" АД
Всичко започва от мощното дружество "АВТОЕКСПРЕС" АД (ЕИК 813114039), чието лице е известният бизнесмен Стефко Димитров.
На 12.10.2005 г. в Службата по вписванията с вх. № 25775, акт № 89, том LXXXII, дело № 19441/2005 г. е заведен Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 50, том I, рег. № 9702, н.д. № 490/2005 г. на нотариус рег. № 205 - Веселин Петров.
С този документ фирмата на Димитров слага ръка върху апетитната гора в местността "Баба Алино".
МАРТ 2011 г.
Големият апортен маскарад (Пълно описание по документи по долу в снимките)
За да се отделят активите в самостоятелно дружество, на 04.05.2011 г. е регистрирана фирмата "АСПЕРИЯ" ООД (ЕИК 201555081), това е официалното старо име на днешния строител на комплекса "Форест Клуб"!
По искане на учредителите, длъжностно лице при Агенцията по вписванията назначава три вещи лица с Акт за назначаване № 20110228142212 от 09.03.2011 г. На 28.03.2011 г. експертите подписват оценка № 20110228142212-3, която граничи с безумие.
"АВТОЕКСПРЕС" АД внася като непарична вноска (апорт) в кухата "АСПЕРИЯ" ООД цял уж съществуващ "мегаломански комплекс", разположен върху Поземлен имот с идентификатор 10135.2464.67 с площ от 5976 кв.м., чието предназначение е "ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ".
Ето какво е заведено в Търговския регистър като "съществуващо" масивно строителство насред дърветата.
ТРЕТИ ЕТАЖ със застроена площ от 120.10 кв.м., състоящ се от: вътрешно стълбище и семинарна зала;
РЕСТОРАНТСКА ЧАСТ С КУХНЕНСКИ БЛОК с един надземен и един полуподземен етаж с обща застроена площ от 899.90 кв.м., която се състои от:
ПОЛУПОДЗЕМЕН ЕТАЖ със застроена площ от 449.95 кв.м., състоящ се от: закрита тераса, открита тераса, банкетна зала, бар, 12 (дванадесет) броя складови помещения, 2 (два) броя санитарни възела, баня-WC и товарна платформа (асансьор);
НАДЗЕМЕН ЕТАЖ със застроена площ от 449.95 кв.м., състоящ се от: зала за хранене, открита тераса, кухня, банкетна зала и санитарен възел.
МЕТАЛЕН СКЛАД със застроена площ от 43.50 кв.м.;
АГРЕГАТНО ПОМЕЩЕНИЕ със застроена площ от 18.00 кв.м.;
ПАВИЛИОН със застроена площ от 49.00 кв.м.;
НАФТОВО СТОПАНСТВО със застроена площ от 18.00 кв.м.
(Забележка: Останалата част са описани в снимките приложени към поста).
НАЙ-БРУТАЛНИЯТ АБСУРД:
Цялото това огромно "бетоново чудовище, огромен ресторант с два етажа по 450 кв.м., 12 склада, асансьор, закрити и открити тераси, конферентни зали, нафтови стопанства, хотели и близо 6 декара земя във Варна", е оценено от вещите лица на пазарна стойност от едва 210 850 лева!
"Имот", който струва милиони, влиза в капитал на стойността на една панелна гарсониера.
ФЕВРУАРИ 2012 г.
Разпродажбата на гората и парите на ръка.
Само няколко месеца по-късно схемата почва да се осребрява. На 09.02.2012 г. с Нотариален акт № 12, том I, рег. № 233, дело № 11/12 г. на нотариус Катя П., фирма "АСПЕРИЯ" ООД продава 1.145 дка идеални части от горския парцел .67 на частното лице А.П.Б. за сумата от 30 045 лева.
Понеже купувачът е женен за Я.П.Б., имотът става законна съвместна собственост на двамата съпрузи. Сделката е подписана лично от управителя на фирмата, руския гражданин А. А. Ч.
СЪДЕБНИЯТ ЦИРК
КАК ОЛИГАРХИЯТА СЕ ОПИТВА ДА ИЗМАМИ КУПУВАЧИТЕ СИ
През 2015 г. хората зад "Асперия" осъзнават, че са направили грешка, продали са парче от земята на външни хора, а в бъдеще от ПУП-ове и застрояване могат да се изкарат десетки милиони, но тези купувачи ще им пречат. Затова фирмата завежда брутални съдебни дела (Търговско дело № 1669/15 г. на ВОС и Възивно дело № 135/2017 г. на ВАС), с които настоява съдът да обяви собствената им сделка за напълно нищожна!
Фирмата разиграва невиждан съдебен фарс с три аргумента:
"Управителят ни е руснак и не знаеше какво подписва!"
"Асперия" твърди, че сделката е незаконна, защото управителят им А. Ч. не говорел български, а нотариусът не му осигурил официален преводач. Апелативният съд обаче извършва пълно разследване и разкрива, че нотариус Катя П. е завършила руска гимназия. Назначена е съдебно-лингвистична експертиза, която тества нотариуса и доказва, че тя владее руски на ниво "В1" и лично е обяснила на чужденеца условията.
Съдът открива и документи на фирмата, където руснакът собственоръчно се е подписал, че "разбира български и не иска преводач".
"Искахме да продадем реална земя, а то излязоха идеални части, сгрешихме!". Съдът порязва и тази нагла теза, доказвайки, че фирмата много добре е знаела каква далавера върти.
ФИНАЛЪТ НА ДЕЛОТО:
На 02.11.2017 г. Варненският апелативен съд излиза с Решение № 216.
ФИРМА "АСПЕРИЯ" ООД ГУБИ ДЕЛОТО НАПЪЛНО! Съдът обявява продажбата за 100% законна, оставя семейството купувачи като собственици на техния 1 декар от гората и осъжда фирмата да им плати 6300 лева съдебни разноски.
ТРАНСФОРМАЦИЯТА:
"Асперия" сменя кожата си и става "ФОРЕСТ КЛУБ ВАРНА"
След като съдът ги удря през пръстите и не им позволява да вземат земята без пари, схемата се прегрупира най-вероятно под масата. За да изперат имиджа си, под същия ЕИК номер (201555081) фирма "Асперия" просто сменя името си на "ФОРЕСТ КЛУБ ВАРНА" ООД и е поета официално от украинския инвеститор Олег Невзоров.
И тук лъсва най-грозното доказателство от Търговския регистър.
Първоначалната фирма "АВТОЕКСПРЕС" АД е официален съдружник във "ФОРЕСТ КЛУБ ВАРНА"!
Те притежават капитала взаимно! Омагьосаният кръг от свързани лица е затворен.
ЯНУАРИ 2025 г.
Общината с кмет Благомир Коцев влиза като "ликвидатор" на схемата.
Понеже съдебните купувачи от семейство, което притежават 1.145 дка идеални части вътре в парцела, те са като трън в очите на Олег Невзоров, без тяхното съгласие той не може да изсече дърветата и да получи разрешение за масивно строителство.
И тук на помощ идва лично кметът Благомир Коцев!
Докато неговата администрация подготвя терена, на 01.06.2024 г. кметът Благомир Коцев гордо прерязва лентата на новата автогара и се снима в топла, приятелска прегръдка със Стефан Димитров, боса на "Автоекспрес" АД ! Публичният пиар от общинския сайт доказва, че Димитров и Коцев са в изключително близки отношения.
Само няколко месеца след тази задружна снимка, на 17.01.2025 г., заместник-кметът инж. Пламен Китипов подписва Заповед № П-019.
С нея Община Варна разрешава изработването на нов ПУП за ОБЕДИНЯВАНЕ НА ПАРЦЕЛИТЕ!
Целта е брутално ясна, общината помага на бизнес приятелите на кмета от "Автоекспрес" и партньорите им от "Форест Клуб" да окрупнят терена, да изолират външните собственици, да задвижат процедурата по ОФИЦИАЛНОТО ИЗВАЖДАНЕ на тези златни декари от Горския фонд и Невзоров да издигне бетонните кооперации!
ВЪПРОСИ КЪМ КМЕТА БЛАГОМИР КОЦЕВ:
Г-н Коцев, документите от съда, Търговския регистър и собственият Ви общински сайт Ви заковаха в брутално съучастие!
ЗАЩО НА СНИМКА СЕ ПРЕГРЪЩАТЕ СЪС СОБСТВЕНИКА НА "АВТОЕКСПРЕС", А СЛЕД ТОВА МУ ПОКРИВАТЕ ГОРСКИТЕ ДАЛАВЕРИ?
Сега, след като регистърът доказва, че неговата фирма държи общ капитал с "Форест Клуб" на украинеца Олег Невзоров, става ясно защо Вашата администрация си затваря очите пред съдебната сага за този имот и подписа Заповед № П-019, за да довърши горския грабеж!
След като Апелативният съд признава гражданите А.П.Б. и Я.П.Б. за собственици на част от гората, Вашата администрация поиска ли тяхното съгласие за новия ПУП?
Или фирма "Форест Клуб" тихомълком ги е изкупила/изнудила, а Община Варна услужливо е задействала преписката за изваждане на имота от Горския фонд?
ИМА ЛИ ФАНТОМНИ СГРАДИ В ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ?
Когато е издадена заповедта за одобряване на ПУП-а, Вашите служители провериха ли дали това "нафтово стопанство", два етажа ресторанти по 450 кв.м. и 12 склада в гората съществуват реално, или стъпвате върху документи с невярно съдържание от скандалния апорт от 2011 г., за да узаконите изсичането на живата гора на Варна?
"Автоекспрес" зачева схемата, "Аспирия" върти съдебни измами, кметът се снима с босовете на фирмата, а днес "Форест Клуб" консумира благата под топлия административен чадър на Благомир Коцев!
Окръжна прокуратура - Варна незабавно да влезе в Общината, да изземе пълните досиета на имоти 10135.2464.67 и .94, да разследват вещите лица, подписали смешната оценка от 210 850 лв., и да задействат чл. 158 от НПК за ОТСТРАНЯВАНЕТО на кмета Благомир Коцев!
Споделяйте МАСОВО! Снимките и документите от апорта са необорими!
Нека цяла Варна види как кметът и олигархията разграбват града ни!
БЛАГОМИР КОЦЕВ - ОСТАВКА, АРЕСТ И СЪД ВЕДНАГА!
