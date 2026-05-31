Заковаха здраво Благомир Коцев! Извадиха му всичко за аферата с незаконния град

Дълъг пост с факти и документи около аферата с незаконния град край Варна публикува в социалната мрежа бившата служителка на общинската администрация във Варна и свидетелка по делото срещу кмета Благомир Коцев - Биляна Якова.

Тя коментира в социалните мрежи разкритието, че огромен незаконен комплекс е изникнал под носа на кмета на морската столица Благомир Коцев и разби на пух и прах твърденията на Коцев, че няма нищо общо с аферата.

Ето разкритията на Биляна Якова:

Пъзелът около застрояването на Лесопарка в местността Баба Алино започва да се разплита, а документите и снимките подреждат перфектна, криминална схема за заграбване, и бетониране на защитената гора.

Официалното Решение № 216/2017 г. на Варненския апелативен съд, извлеченията от Търговския регистър и официалният сайт на Община Варна взривяват пиар защитата на Благомир Коцев!

Оказва се, че първоначалният горски играч "АВТОЕКСПРЕС" АД и днешният строител "ФОРЕСТ КЛУБ ВАРНА" ООД са навързани, като свински черва, в един и същ общ капитал, а кметът Благомир Коцев лично се прегръща с архитектите на тази схема!

​Ето бруталната истина за това как се превърта златната гора на Варна през фирмата-параван "АСПЕРИЯ" ООД (старото име на "Форест Клуб"), как се разиграва цирк с руски управители "без преводач" и как администрацията на Благомир Коцев осигурява финалния чадър за своите хора.

АНАТОМИЯ НА ИЗМАМАТА!

КАК СЕ ЗАЛИЧАВА ГОРА (СТЪПКА ПО СТЪПКА)

​Цялата схема работи по класически за българския преход модел.

Първа стъпка:

Една голяма фирма вкарва уж "съществуващи" огромни сгради в гората, за да надуе капитала на новосъздадена куха фирма без да внася реални пари на ръка.

​Втора стъпка:

Новото дружество почва бързо да разпродава парчета от гората на граждани, за да прибере свежи пари.

Трета стъпка: Когато усещат, че от целия терен могат да направят милиони чрез мащабно презастрояване, те се опитват да измамят собствените си купувачи чрез съдебни хватки.

​Четвърта стъпка:

Фирмата губи делата, сменя си името и вика на помощ Община Варна, която задейства ПУП за обединяване на имотите и изваждането им от Горския фонд!

ПЪЛНАТА, ДОКУМЕНТАЛНА ХРОНОЛОГИЯ НА ГРАБЕЖА

ЮЛИ 2005 г.

Зачеването на схемата от "АВТОЕКСПРЕС" АД

Всичко започва от мощното дружество "АВТОЕКСПРЕС" АД (ЕИК 813114039), чието лице е известният бизнесмен Стефко Димитров.

На 12.10.2005 г. в Службата по вписванията с вх. № 25775, акт № 89, том LXXXII, дело № 19441/2005 г. е заведен Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 50, том I, рег. № 9702, н.д. № 490/2005 г. на нотариус рег. № 205 - Веселин Петров.

С този документ фирмата на Димитров слага ръка върху апетитната гора в местността "Баба Алино".

МАРТ 2011 г.

Големият апортен маскарад (Пълно описание по документи по долу в снимките)

За да се отделят активите в самостоятелно дружество, на 04.05.2011 г. е регистрирана фирмата "АСПЕРИЯ" ООД (ЕИК 201555081), това е официалното старо име на днешния строител на комплекса "Форест Клуб"!

​По искане на учредителите, длъжностно лице при Агенцията по вписванията назначава три вещи лица с Акт за назначаване № 20110228142212 от 09.03.2011 г. На 28.03.2011 г. експертите подписват оценка № 20110228142212-3, която граничи с безумие.

"АВТОЕКСПРЕС" АД внася като непарична вноска (апорт) в кухата "АСПЕРИЯ" ООД цял уж съществуващ "мегаломански комплекс", разположен върху Поземлен имот с идентификатор 10135.2464.67 с площ от 5976 кв.м., чието предназначение е "ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ".

​Ето какво е заведено в Търговския регистър като "съществуващо" масивно строителство насред дърветата.

​ТРЕТИ ЕТАЖ със застроена площ от 120.10 кв.м., състоящ се от: вътрешно стълбище и семинарна зала;

​РЕСТОРАНТСКА ЧАСТ С КУХНЕНСКИ БЛОК с един надземен и един полуподземен етаж с обща застроена площ от 899.90 кв.м., която се състои от:

ПОЛУПОДЗЕМЕН ЕТАЖ със застроена площ от 449.95 кв.м., състоящ се от: закрита тераса, открита тераса, банкетна зала, бар, 12 (дванадесет) броя складови помещения, 2 (два) броя санитарни възела, баня-WC и товарна платформа (асансьор);

​НАДЗЕМЕН ЕТАЖ със застроена площ от 449.95 кв.м., състоящ се от: зала за хранене, открита тераса, кухня, банкетна зала и санитарен възел.

​МЕТАЛЕН СКЛАД със застроена площ от 43.50 кв.м.;

​АГРЕГАТНО ПОМЕЩЕНИЕ със застроена площ от 18.00 кв.м.;

​ПАВИЛИОН със застроена площ от 49.00 кв.м.;

​НАФТОВО СТОПАНСТВО със застроена площ от 18.00 кв.м.

(Забележка: Останалата част са описани в снимките приложени към поста).

НАЙ-БРУТАЛНИЯТ АБСУРД:

Цялото това огромно "бетоново чудовище, огромен ресторант с два етажа по 450 кв.м., 12 склада, асансьор, закрити и открити тераси, конферентни зали, нафтови стопанства, хотели и близо 6 декара земя във Варна", е оценено от вещите лица на пазарна стойност от едва 210 850 лева!

"Имот", който струва милиони, влиза в капитал на стойността на една панелна гарсониера.

ФЕВРУАРИ 2012 г.

Разпродажбата на гората и парите на ръка.

Само няколко месеца по-късно схемата почва да се осребрява. На 09.02.2012 г. с Нотариален акт № 12, том I, рег. № 233, дело № 11/12 г. на нотариус Катя П., фирма "АСПЕРИЯ" ООД продава 1.145 дка идеални части от горския парцел .67 на частното лице А.П.Б. за сумата от 30 045 лева.

Понеже купувачът е женен за Я.П.Б., имотът става законна съвместна собственост на двамата съпрузи. Сделката е подписана лично от управителя на фирмата, руския гражданин А. А. Ч.

СЪДЕБНИЯТ ЦИРК

КАК ОЛИГАРХИЯТА СЕ ОПИТВА ДА ИЗМАМИ КУПУВАЧИТЕ СИ

​През 2015 г. хората зад "Асперия" осъзнават, че са направили грешка, продали са парче от земята на външни хора, а в бъдеще от ПУП-ове и застрояване могат да се изкарат десетки милиони, но тези купувачи ще им пречат. Затова фирмата завежда брутални съдебни дела (Търговско дело № 1669/15 г. на ВОС и Възивно дело № 135/2017 г. на ВАС), с които настоява съдът да обяви собствената им сделка за напълно нищожна!

Фирмата разиграва невиждан съдебен фарс с три аргумента:

"Управителят ни е руснак и не знаеше какво подписва!"

"Асперия" твърди, че сделката е незаконна, защото управителят им А. Ч. не говорел български, а нотариусът не му осигурил официален преводач. Апелативният съд обаче извършва пълно разследване и разкрива, че нотариус Катя П. е завършила руска гимназия. Назначена е съдебно-лингвистична експертиза, която тества нотариуса и доказва, че тя владее руски на ниво "В1" и лично е обяснила на чужденеца условията.

Съдът открива и документи на фирмата, където руснакът собственоръчно се е подписал, че "разбира български и не иска преводач".

"Искахме да продадем реална земя, а то излязоха идеални части, сгрешихме!". Съдът порязва и тази нагла теза, доказвайки, че фирмата много добре е знаела каква далавера върти.

ФИНАЛЪТ НА ДЕЛОТО:

На 02.11.2017 г. Варненският апелативен съд излиза с Решение № 216.

ФИРМА "АСПЕРИЯ" ООД ГУБИ ДЕЛОТО НАПЪЛНО! Съдът обявява продажбата за 100% законна, оставя семейството купувачи като собственици на техния 1 декар от гората и осъжда фирмата да им плати 6300 лева съдебни разноски.

ТРАНСФОРМАЦИЯТА:

"Асперия" сменя кожата си и става "ФОРЕСТ КЛУБ ВАРНА"

След като съдът ги удря през пръстите и не им позволява да вземат земята без пари, схемата се прегрупира най-вероятно под масата. За да изперат имиджа си, под същия ЕИК номер (201555081) фирма "Асперия" просто сменя името си на "ФОРЕСТ КЛУБ ВАРНА" ООД и е поета официално от украинския инвеститор Олег Невзоров.

И тук лъсва най-грозното доказателство от Търговския регистър.

Първоначалната фирма "АВТОЕКСПРЕС" АД е официален съдружник във "ФОРЕСТ КЛУБ ВАРНА"!

Те притежават капитала взаимно! Омагьосаният кръг от свързани лица е затворен.

ЯНУАРИ 2025 г.

Общината с кмет Благомир Коцев влиза като "ликвидатор" на схемата.

Понеже съдебните купувачи от семейство, което притежават 1.145 дка идеални части вътре в парцела, те са като трън в очите на Олег Невзоров, без тяхното съгласие той не може да изсече дърветата и да получи разрешение за масивно строителство.

И тук на помощ идва лично кметът Благомир Коцев!

Докато неговата администрация подготвя терена, на 01.06.2024 г. кметът Благомир Коцев гордо прерязва лентата на новата автогара и се снима в топла, приятелска прегръдка със Стефан Димитров, боса на "Автоекспрес" АД ! Публичният пиар от общинския сайт доказва, че Димитров и Коцев са в изключително близки отношения.

​Само няколко месеца след тази задружна снимка, на 17.01.2025 г., заместник-кметът инж. Пламен Китипов подписва Заповед № П-019.

С нея Община Варна разрешава изработването на нов ПУП за ОБЕДИНЯВАНЕ НА ПАРЦЕЛИТЕ!

Целта е брутално ясна, общината помага на бизнес приятелите на кмета от "Автоекспрес" и партньорите им от "Форест Клуб" да окрупнят терена, да изолират външните собственици, да задвижат процедурата по ОФИЦИАЛНОТО ИЗВАЖДАНЕ на тези златни декари от Горския фонд и Невзоров да издигне бетонните кооперации!

ВЪПРОСИ КЪМ КМЕТА БЛАГОМИР КОЦЕВ:

Г-н Коцев, документите от съда, Търговския регистър и собственият Ви общински сайт Ви заковаха в брутално съучастие!

ЗАЩО НА СНИМКА СЕ ПРЕГРЪЩАТЕ СЪС СОБСТВЕНИКА НА "АВТОЕКСПРЕС", А СЛЕД ТОВА МУ ПОКРИВАТЕ ГОРСКИТЕ ДАЛАВЕРИ?

Сега, след като регистърът доказва, че неговата фирма държи общ капитал с "Форест Клуб" на украинеца Олег Невзоров, става ясно защо Вашата администрация си затваря очите пред съдебната сага за този имот и подписа Заповед № П-019, за да довърши горския грабеж!

След като Апелативният съд признава гражданите А.П.Б. и Я.П.Б. за собственици на част от гората, Вашата администрация поиска ли тяхното съгласие за новия ПУП?

Или фирма "Форест Клуб" тихомълком ги е изкупила/изнудила, а Община Варна услужливо е задействала преписката за изваждане на имота от Горския фонд?

ИМА ЛИ ФАНТОМНИ СГРАДИ В ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ?

Когато е издадена заповедта за одобряване на ПУП-а, Вашите служители провериха ли дали това "нафтово стопанство", два етажа ресторанти по 450 кв.м. и 12 склада в гората съществуват реално, или стъпвате върху документи с невярно съдържание от скандалния апорт от 2011 г., за да узаконите изсичането на живата гора на Варна?

"Автоекспрес" зачева схемата, "Аспирия" върти съдебни измами, кметът се снима с босовете на фирмата, а днес "Форест Клуб" консумира благата под топлия административен чадър на Благомир Коцев!

​Окръжна прокуратура - Варна незабавно да влезе в Общината, да изземе пълните досиета на имоти 10135.2464.67 и .94, да разследват вещите лица, подписали смешната оценка от 210 850 лв., и да задействат чл. 158 от НПК за ОТСТРАНЯВАНЕТО на кмета Благомир Коцев!

Споделяйте МАСОВО! Снимките и документите от апорта са необорими!

Нека цяла Варна види как кметът и олигархията разграбват града ни!

БЛАГОМИР КОЦЕВ - ОСТАВКА, АРЕСТ И СЪД ВЕДНАГА!

