Падат глави: Чиновническият октопод във Варна отива на съд за незаконния град

Всички документи за търпимост и строителни разрешителни от 2023 г. насам влизат под лупа, очакват се и разследвания за наказателна отговорност. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира мащабна и детайлна проверка на документацията в Община Варна. Инспекцията е провокирана от разкритията около изграждането на постройки в местността "Баба Алино", придобили медийна известност като „незаконен град“.

В ефира на БНТ регионалният министър Иван Шишков обяви, че е разпоредил на Дирекция „Строителен контрол“ (ДНСК) и Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) да извършат пълен одит. Резултатите от проверката трябва да бъдат готови в рамките на две седмици.

Разследване за административна схема

Анализът ще обхване периода от 2023 година до момента. Целта на проверяващите е да изяснят реалния мащаб на нарушенията, без да се прави разграничение между отделните политически ръководства на общината. Особено внимание ще бъде обърнато на издадените удостоверения за търпимост.

Според министър Шишков съществуват сериозни съмнения, че практиките по издаване на тези документи са се превърнали в трайна административна схема. „Ако това е големият мащаб, може да има и по-малки мащаби“, коментира той.

Споделена политическа отговорност

Регионалният министър подчерта, че казусът с незаконното строителство в „Баба Алино“ е ескалирал пред очите на две различни местни администрации. Той посочи, че отговорността е споделена между двете политически сили, управлявали града през този период. Първата администрация носи вина за допускането и стартирането на незаконните процеси. Следващата администрация е сгрешила, като не е предприела своевременни мерки за тяхното спиране.

По думите на Шишков това бездействие е позволило не само физическото изграждане на обектите, но и извършването на имотни сделки с тях.

Търсене на наказателна отговорност

Министърът бе категоричен, че при подобен мащаб на нарушенията случаят трябва да стигне до прокуратурата. Той определи ситуацията като „документална измама“, в която са били ангажирани множество лица и звена по веригата. Очаква се след приключване на двуседмичния срок материалите от проверката да бъдат предадени на компетентните органи за търсене на наказателна отговорност от виновните длъжностни лица.

