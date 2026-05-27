Нови разкрития за незаконния град във Варна! Шишков вади всичко

Всички институции са били с „широко затворени очи“ за незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна. Синхронизирано недовиждане. Така министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков определи случая с построяването на над 100 обекта в гората между Варна и „Златни пясъци“.

Той заедно с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов, заместник-министъра на околната среда и водите Костадин Гешев, областния управител на Варна Марио Смърков и експерти от регионални служби направиха проверка по документи и на място във връзка със скандалния случай.

Министър Шишков отбеляза, че става дума за серия от незаконосъобразни действия, включително съставяне на документи с невярно съдържание. Установено бе, че само за три от имотите има издадени удостоверения за търпимост, в които е записано, че сградите са изпълнени преди 2001 г., т.е. преди 25 години, при условие че става дума за съвсем нови сгради.

"Документите са издадени на 07.06.2023 г., като е упоменато, че строежът е изпълнен 2001 г. Това не е случайно, защото това на практика е единственият начин да бъде получен такъв документ. Той е категорично с невярно съдържание”, подчерта министърът. Издаден е от архитекта на район „Приморски“.

Това е единственият възможен срок, за да се спасят постройките, защото всичко незаконно построено след 2001 г. трябва да се премахне, коментира арх. Шишков. Установено бе, че теренът се застроява през 2024–2025 г., а през 2019 г. е имало само 2 стари сгради.

Удостоверенията за търпимост с невярно съдържание обаче са представени в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на база на което са нанесени в кадастралната карта. Заради това министър Шишков поиска оставката на директора на Агенцията по кадастър във Варна. За допуснато незаконно строителство е имало преписка в ДНСК, откъдето жалбата е препратена в Община Варна в качеството ѝ на компетентен орган.

Общината е трябвало да санкционира строителството като незаконно, като е имала и абсолютна възможност да събори незаконните обекти.

„Държавата се занимава с нещо, с което е трябвало да се занимава общината. Законът трябва да възтържествува и той ще възтържествува, но очакваме две институции да вземат нещата в свои ръце. Надявам се, че Община Варна ще направи всичко необходимо това беззаконие да приключи. Другата институция е прокуратурата. Надявам се, че след като сме осветили този процес, няма да се стигне само до някой техник в общината, а ще се намерят истинските виновници, защото това не може да се организира от обикновен служител“, категоричен бе арх. Шишков.

Регионалният министър алармира и за друго закононарушение. През януари 2025 г., след като вече е установено незаконно строителство, е допуснато изработване на подробен устройствен план, впоследствие има заповед за спиране на незаконното строителство от кмета на Варна и въпреки всичко до днешна дата не е спирана процедурата по изработване на подробен устройствен план, който цели узаконяване на незаконното строителство. Има и заповед за спиране на незаконното строителство на кмета на Варна.

„Мащабите са много големи. Всички институции работим в координация и направихме задълбочен анализ и проверка. Днес постигнахме по-голям резултат от изслушване в пленарна зала. Нещата ще излязат“, категоричен бе министър Шишков и допълни, че ще се проверява и ВиК-Варна как е осигурено строителството на водопроводи и канализация до сградите. „Вече имаме правителство, което работи по друг начин. Ще водим безкомпромисна война срещу беззаконието и в добра координация между институциите. Така ще бъде занапред за всички, да не си помислят, че това ще продължи“, подчерта още арх. Шишков.

„Както каза министър Демерджиев: ние няма да спрем до тук и няма да си затворим очите”, заяви зам.-министър Милтенов. Той допълни, че вътрешният министър вече е разпоредил проверки дали няма умишлени действия или бездействия на длъжностни лица, които са довели до тук. До момента за случая са били образувани три досъдебни производства. Първото е от 2023 г. за престъпление по служба на длъжностно лице и евентуално престъпление по документи. Това производство към момента е спряно. Второто производство е от 2025 г. за незаконна сеч в ареала на обектите, което също е прекратено, и трето от т.г. за удостоверенията за търпимост, които се проверяват дали са съставени с неистински документи.

На въпрос доколко е реално да има процедура по събаряне на сградите, регионалният министър отговори, че това е абсолютно реално и това предвижда законът. „Надявам се, че кметът ще спази закона. Това е в неговите правомощия.

Надявам се този, който е подписал фалшивите документи, съответните органи да си свършат работата, защото тези документи с невярно съдържание носят в себе си подписите на много хора. Не става въпрос за един човек“, посочи той.

