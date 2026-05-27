Гора по документи, бетон на терен! Абровски показа беззаконието край Варна

„Това е беззаконие!“ С тези думи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски описа установените незаконна сеч и строителство в горски имот край „Златни пясъци“. Проверката е извършена в местността „Баба Алино“, където по документи теренът се води гора, но според министъра на място бетонът вече е значително повече от дърветата.

Абровски заяви, че още през октомври 2023 г. компетентни институции са били уведомени за нарушенията, но необходимите действия не са последвали. Случаят поставя остро въпроса как имот със законова забрана за промяна на предназначението се е превърнал в терен със строителни дейности.

По думите на министъра имотът първоначално е бил държавна собственост на Министерството на земеделието и храните. През 2005 г. той е заменен срещу частен имот на друго място и така преминава в частни ръце. Въпреки това теренът попада в обхвата на параграф 3, ал. 1 от Закона за горите, според който за такива имоти действа забрана за промяна на предназначението.

Абровски обясни, че на 26 октомври 2023 г. Регионалната дирекция по горите - Варна е извършила проверка след подаден сигнал. Тогава служителите са установили не само сеч, но и строителни дейности в имот, за който съществува законово ограничение. Съставен е констативен протокол, а от дирекцията са уведомили Община Варна, Областната дирекция на МВР - Варна, прокуратурата и ДНСК.

Според земеделския министър именно липсата на последвали действия прави случая още по-тежък. Институциите са получили информация, но на терен резултатът е видим - място, което по документи трябва да бъде гора, е засегнато от строителство. „Намираме се на място, което по документи се води гора, а около нас бетонът е значително повече от гората“, заяви Абровски.

Проверката в местността „Баба Алино“ беше извършена с участието на няколко институции. На място бяха министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов, заместник-министърът на околната среда и водите Костадин Гешев, както и експерти от Регионалната дирекция за национален строителен контрол - Варна и Регионалната дирекция по горите - Варна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com