"Възраждане" бие тревога! Втори "Баба Алино", този път в София
Говори общинският съветник Деян Николов
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Говори общинският съветник Деян Николов
Той твърди, че разполага с цялата необходима документация, доказваща законосъобразността на проекта
Лазерното сканиране показва цял сграден фонд, алейни мрежи и инфраструктура, но без подробен устройствен план и без яснота кой носи отговорност за стр...
Свързват искането си с твърдения за незаконно строителство и сеч в района на „Баба Алино“ край Варна
"Правим законно това, което до момента се извършваше незаконно", каза кметът на Царево Марин Киров
Ще съборят ли незаконния град
Скандалът се разраства
Институциите са знаели още през 2024 година
Градът е пред тотален блекаут!
Проверка в местността „Баба Алино“ установява сеч и строителни дейности в имот със забрана за промяна на предназначението
Общината премахва незаконните постройки Сериозни проблеми създава на община и жители и гости на Балчик „Интер Инвест" ЕООД. Фирмата е регистрирана в...
Пореден случай на незаконно строителство по морето. Входовете за Централния плаж в Балчик, които хората ползват от години, за да влизат там, от съвсем...
Варна. Варна има два проблема – незаконното строителство и свлачищата. Това каза пред бТВ кметът на морската ни столица Иван Портних. Незаконното стр...
Благоевград. След повече от 20 години проблемът с незаконното строителство в благоевградския квартал „Освобождение" намери своето решение. След двегод...
Пазарджик. Върху църковен имот на територията на пазарджишкото село Алеко Константиново има застроени незаконни ромски къщи, съобщи Божидар Трендафило...
Ще спира незаконни градежи по немски модел
София. Петдесетина жители на столичния квартал Бояна излязоха на протест пред Министерски съвет, за да поискат обезщетение за отнетите си имоти. Жите...
София. Възможно е да бъде наложен временен мораторуим на строителството по Черноморието, докато бъде изготвено адекватно законодателство. Това обяви е...