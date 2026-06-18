"Възраждане" поиска изгонване на украинския посланик от България

Посланикът на Украйна у нас Олеся Илашчук да бъде обявена за персона нон грата и да й бъде връчена официална нота за нейното отзоваване искат от партия "Възраждане". Това обяви Коста Стоянов в декларация от патламентарната трибуна.

Причината за искането им е "заради мащабни незаконни действия на украинската групировка Куб във Варна - незаконно строителство и незаконна сеч на вековна гора в защитена зона".

По думите на Стоянов случаят "Баба Алино" се е превърнал в показателен пример за начина, по който функционират институциите, когато срещу тях стоят хора с влияние, ресурси и усещане за недосегаемост, предава dariknews.bg.

"Обществото видя как сигнали се прехвърлят от институция в институция, как отговорността се размива, въпросите се множат а отговорите изчезват. Видя как действат институциите, когато трябва да бъде санкциониран обикновеният човек и колко предпазливи стават, когато трябва да бъдат проверявани хора с правилните връзки", посочи още той.

"Никоя чужда дипломатическа мисия няма право да се намесва в работата на българските институции. Никой посланик няма право да поставя под съмнение независимостта на българската държава", заяви Стоянов.

Ще продължим да настояваме за отговори, за разследване, за отговорност, каза още той.



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