Евролидерите се събират заради мигратската криза в Сеута

Извънреден Съвет "Правосъдие и вътрешни работи" ще бъде свикан във вторник по видеоконферентна връзка, съобщи в интернет платформата "Екс" премиерът на Ирландия Михол Мартин, чиято страна е ротационен председател на Европейския съюз.

Министрите на вътрешните работи на 27-те страни членки на Европейския съюз ще заседават извънредно заради масовото нахлуване тази седмица на мигранти в испанския анклав Сеута на северния бряг на Африка срещу Гибралтар.

Съобщението на Мартин идва, след като по инициатива на Италия и Дания лидерите на 22 еврочленки, сред които и премиерът Румен Радев, изпратиха писмо до ирландското председателство и до ръководителите на Европейския съвет и Еврокомисията с искане за свикване на такова заседание.

В писмото се изразява сериозна загриженост заради събитията в Сеута, както и решителност да се попречи на трафиканти да застрашават интегритета на външните граници на Европейския съюз.

22-ата евролидери заявяват, че са длъжни да възпират ефективно и да се борят срещу нелегалната имиграция чрез координирани действия в рамките на съюза, укрепване на границите му и "обсъждане на политики, които могат да послужат като фактори за привличане на нелегални мигранти", включително предоставянето на редовен статут на голям брой от тях.

С това писмото, подписано и от премиера Радев, отправя критика към социалистическото правителство на Испания, начело с премиера Педро Санчес.