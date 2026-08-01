Двайсет и две държави вдигнаха тревога за Шенген

Лидерите на 22 държави от Европейския съюз поискаха спешна видеоконференция заради безпрецедентното преминаване на десетки хиляди мигранти от Мароко в испанския анклав Сеута. Сред подписалите призива са италианският премиер Джорджа Мелони и германският канцлер Фридрих Мерц. Те настояват за незабавен и координиран европейски отговор, укрепване на външните граници и противодействие на каналджийските мрежи. Писмото е изпратено до ирландското председателство на Съвета на ЕС, Антонио Коща и Урсула фон дер Лайен.

Предупреждение срещу превръщането на миграцията в оръжие

„Не можем да допуснем масово и неконтролируемо преминаване на границите, превръщането на миграцията в оръжие или други хибридни заплахи“, заявяват европейските лидери в отвореното писмо.

Според тях не бива да се създава погрешно впечатление, че незаконното влизане в Европейския съюз впоследствие може автоматично да доведе до законно право на пребиваване.

„Събитията през последните няколко дни изискват координиран и незабавен отговор на европейско равнище“, подчертават подписалите документа.

Освен свикването на спешна среща те искат допълнителна подкрепа от Фронтекс, ускоряване на процедурите за връщане на мигранти и преглед на сътрудничеството между ЕС и Мароко. Сред държавите, подкрепили инициативата, са още Германия, Австрия, Дания, Полша и Швеция.

Над 48 000 души вече са се върнали

Около 50 000 души са преминали в Сеута за два дни, което превърна случилото се в най-мащабната подобна криза в испанския анклав. По данни на Мадрид повече от 48 000 от тях впоследствие са се върнали в Мароко. Испания подчертава, че пристигналите в Сеута не могат свободно да продължат към континенталната част на страната и останалата територия на ЕС.

Испанските власти поставиха и 500-метрова плаваща преграда край брега на анклава, след като част от мигрантите опитаха да заобиколят сухопътната граница по море. Мадрид заяви, че положението вече е стабилизирано, но европейските партньори настояват да бъдат изработени общи превантивни мерки.

Мадрид отговори остро на критиките

Испанският премиер Педро Санчес също поиска извънредна европейска среща, но осъди реакциите на част от правителствата като егоистични, разделящи и юридически необосновани. Той защити действията на Испания и посочи, че контролът върху границата е бил възстановен за по-малко от 48 часа.

Кризата постави под напрежение отношенията между Мадрид и Рим, след като Италия въведе временни целеви проверки за граждани на държави извън ЕС, пристигащи от Испания по въздух и море. Случилото се в Сеута вече се превръща не само в миграционен проблем, а и в сериозен политически спор за сигурността на външните граници и бъдещето на свободното движение в Европа.