Кирил и Алекперов отпадат! България гласува за новите санкции срещу Русия

България е готова да подкрепи 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, след като възраженията на страната са били отчетени при преговорите. Това обяви днес външният министър Велислава Петрова преди заседанието на Съвета на ЕС по външни работи в Брюксел.

От проектосписъка са отпаднали руският патриарх Кирил и основателят на „Лукойл“ Вагит Алекперов, срещу чието включване София имаше резерви. Пълно съгласие между държавите членки обаче все още няма заради оставащи възражения в енергийната и финансовата сфера.

Българските условия са отчетени

„Българските резерви бяха взети предвид. Имаме готовност да подкрепим пакета“, заяви Петрова пред българските журналисти в Брюксел.

България настояваше мерките да имат реален икономически ефект върху Русия, без да причиняват по-сериозни щети на българската и европейската икономика. София изразяваше резерви както срещу включването на патриарх Кирил, така и срещу отделни предложения в енергетиката, които можеха да засегнат доставките на торове и свързани с „Лукойл“ дружества.

Петрова подчерта, че отстояването на българските интереси не е довело до изолация на страната в ЕС. „Очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето, когато успее аргументирано да защити позицията си“, каза външният министър.

Патриарх Кирил и Алекперов отпаднаха

Имената на патриарх Кирил и Вагит Алекперов вече не присъстват в проекта за разширяване на европейския санкционен списък. България се противопоставяше на замразяването на финансовите активи на руския духовник с аргумента, че подобна мярка би имала предимно символичен ефект и може да бъде използвана от Москва за антиевропейска пропаганда.

София имаше резерви и към санкционирането на Алекперов заради възможните последици за енергийните интереси на страната. Премахването на двете имена отвори пътя България да даде подкрепата си за останалата част от пакета.

Гърция и Австрия още поставят въпроси

Въпреки промяната в българската позиция 27-те държави членки не са постигнали окончателно споразумение. Петрова посочи нерешени възражения на Гърция в енергийния сектор и на Австрия във финансовата област.

Върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас също потвърди, че остават отворени въпроси около забраната за определени морски услуги и по-строгите ограничения срещу руския втечнен природен газ. Възможно е министрите да постигнат отделно съгласие за включване на около 250 физически и юридически лица в действащия санкционен списък - най-голямото еднократно разширяване досега.

Удар срещу банки и заобикалянето на мерките

Предложеният от Европейската комисия пакет е насочен основно срещу руската финансова система, приходите от енергия и мрежите за заобикаляне на ограниченията. Той предвижда мерки срещу десетки банки, платформи за криптоактиви, търговци на петрол, рафинерии и компании, доставящи материали за отбранителната и авиационната промишленост.

Обсъждат се още ограничения за корабите от руския „сенчест флот“, по-строг режим за морските услуги и нови забрани върху износа на технологии и материали с възможно военно приложение. Пакетът трябва да бъде одобрен единодушно, преди да влезе в сила.

Петрова отива в Киев

На 15 юли Велислава Петрова ще посети Киев за разговори, насочени към енергийната сигурност на Украйна. Визитата следва последните срещи на премиера Румен Радев с украинския президент Володимир Зеленски. „България търси вариантите, които биха били от най-голяма помощ за Украйна и едновременно биха имали положителен ефект за нашата страна“, заяви Петрова.

Сред обсъжданите възможности е увеличаване на преноса на природен газ към Украйна преди следващата зима. Разговорите ще обхванат и други форми на енергийно сътрудничество, които могат да използват българската газова инфраструктура и връзките със съседните държави.

Решението на България показва, че резервите към отделни предложения не означават отказ от общата европейска политика. София успя да постигне промени в проектосписъка, преди да даде подкрепата си за пакета. Окончателният резултат обаче ще зависи от това дали останалите спорни въпроси могат да бъдат решени, без да бъде отслабен натискът върху Москва.

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