Радан Кънев зашлеви Демерджиев: Държавно организиран черен пиар

Звучен шамар зашлеви лидерът на ДСБ Радан Кънев на вътрешния министър Иван Демерджиев. Повод бе скандала, който Демерджиев запали с манипулациите си относно полети на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова.

„Като юрист искам да видя стройна юридическа логика за това, което се случва. Защото сега ми прилича повече на държавно организиран черен пиар", каза Кънев.

И отсече: "Не сме демократи и хора на правовата държава, ако сме възмутени, когато това се случва срещу политик от нашата общност, а когато се случва срещу Делян Пеевски и Десислава Атанасова – не сме възмутени. Не ми харесва тази повърхностна, булевардна и жълта стилистика”.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com