Всичко по темата Иван Демерджиев

Демерджиев и надуването на балона по "Магнитски"
МВР-шефът може да бъде обвинен в умишлено подвеждане на американските институции
Следете всички новини, анализи и коментари по темата Иван Демерджиев. Събрахме водещите материали и най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
МВР-шефът може да бъде обвинен в умишлено подвеждане на американските институции
Опит за бягство от провала с обвиненията на Демерджиев кой с кого пътувал
Готова е на срещи, за да представи подробности и да обсъди сериозността злоупотребите
Демерджиев се опитва да отвлече вниманието от натрапилия се въпрос защо официалните документи против...
Те отварят отново темата за "дълбоката държава" и за завладените от нея медии
Заглавието всъщност е подвеждащо. Защото това, което сутрешният блок на NOVA поднесе днес на зрители...
Лидерът на ДСБ се възмути от двойния стандарт на умно-красивата общност
Любомир Петров заяви, че ще търси правата си по съдебен път
Тя излезе с нова публикация в мрежата
Демерджиев твърди, че Пеевски е бил в Дубай, когато е давал изявления пред медиите в Народното събра...
Проверен ли е достъпът до държавни тайни на министъра с повдигнато обвинение Демерджиев, пита Борисл...
Абсолютно същият случай като другия революционер Бойко Рашков
Вътрешен министър обвинява в смъртни грехове и след това търси доказателства, избухна Константин Миш...
Делегацията на партията запозна шефа на комисията със злоупотребите на МВР-шефа
Проблем има Демерджиев, който огласява лични данни без право, правейки инсинуации и внушения
Няма право да разкрива лични данни
Възможно е да е подадена грешна информация на Демерджиев, каза предшественикът му
Щял да „прилага“ спрямо български граждани неприложими санкции на чужди държави
Борислав Недев с остър коментар
Остана впечатлението, че нв данните на МВР-шефа има грешка, каза бившият зам.-вътрешен министър