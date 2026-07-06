Политика

Обсесията на Демерджиев от Пеевски минава границите на нормалното

Щял да „прилага“ спрямо български граждани неприложими санкции на чужди държави

Обсесията на Демерджиев от Пеевски минава границите на нормалното
Снимка: бТВ
06 юли 26 | 11:01
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Павел Кръстев

Да оставим на страна как министър Демерджиев се изхвърли от трибуната на Парламента с „факти“ за съвместно пътуване на Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова, които само ден по-късно се оказаха една лъжа. Да оставим и това, че справката за пътуванията на Пеевски е извадена от т.н. PNR – международна система с информация за пътници и полети, до която достъпът е силно ограничен и изисква разследване на тежко криминално престъпление или тероризъм. Каквото в случая с полетите на Пеевски, разбира се, не е налице.

Не е налице дори каквото и да е друго обикновено правонарушение.

Въпреки това Демерджиев и шефовете на ДАНС и ГДБОП са бръкнали в системата и проверили полетите на лидера на ДПС и на още стотици български и чуждестранни пътници, без каквото и да е правно основание за това. Да оставим и това, че воден от накърненото си его и амбицията да се докаже и да вземе реванш над Пеевски, Демерджиев продължава да твори абсурди, като е впрегнал ресурса на повереното му ведомство, все едно е негова собствена фирма.

Обсесията му стигна до това да заяви, че от днес санкциите по Магнитски щели да се прилагат в България. Защото той, Демерджиев, го иска – на Пеевски щяло да му стане ясно. Бива, бива самонадеяност, но тази на министър Демерджиев вече отива към обикновена глупост.

Как ще прилага чужд за България и Европейския съюз санкционен режим? Това би било паракселанс грубо нарушение на основните права и свободи на санкционираното лице, което е български гражданин и съответно такъв на ЕС. За да се пресекат мераците на всякакви псевдодемократи като Демерджиев, в рамките на ЕС действа Регламент №2271/96 на ЕС относно защитата срещу последици от извънтериториално прилагане на законодателство на трета страна и действията, предприети на основание това законодателство или произтичащо от него. Или казано с прости думи – санкционни режими на трети страни спрямо граждани на държави от ЕС нямат правно действие на територията на Съюза.

Това важи и за България, въпреки многократните опити в близкото минало на „нормотворци“ от ПП-ДБ да изготвят закон за приложение на чужди санкции. Юридически крайно несъстоятелна идея, чиито приемане би нарушило основните и конституционно признати лични и граждански права и свободи. Защото в която и да е държава от ЕС действат закони, по които всеки нарушител може да бъде обвинен и съден в състезателен процес, където да се докаже вината му. Нещо, което липсва при налагането на санкциите по „Магнитски“ например.

Тези санкции целят единствено да ограничат възможността санкционираното лице, което е чужденец за САЩ, да оперира на територията на САЩ, като забраняват на американски граждани и американски юридически лица да имат търговски отношения със санкционирания. Но няма как такава санкция да действат в държавата, чиито гражданин е санкционирания, защото противното би означавало „гражданска смърт“ за лицето. А след като е юрист, Демерджиев трябва да знае, че правото на демократичните държави не познава категорията „гражданска смърт“, дори напротив – държавата е длъжна да гарантира и защитава основните права и свободи на своите граждани. Дали го прави е друг въпрос.

Предвид това, само болната амбиция на министър Демерджиев да се разправи с политическия си опонент Пеевски не стига, за да се приложат санкциите по „Магнитски“ и на българска територия. Така че колкото и да му се иска на Демерджиев – само една амбиция не е достатъчна.

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Тагове:
Автор Павел Кръстев

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3 Коментара
Зиганшин
преди 1 час

Господа,не допускайте студиото ви и написаното на страницата ви,да замирише на лой.

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АНАКОНДА
преди 51 минути

ИСТИНАТА И ЕДНА ,СВИНЯТА И НАБЛИЖАВА ДЕНЯ НА ЗАКОЛЕНИЕ !!кАКВОТО И ДА ПИШЕТЕ ,КАВОТО И ДА МАНИПУЛИРАТЕ ,ВИЕ ВСИЧКИ ЗАЕДНО С НЕГО СТЕ ПОТЕНЦИАЛНИ ОБВИНЯЕМИ ЗА ОГРАБВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ,И НАРОДНИЯ СЪД ТОВА ЩЕ ГО ПОТВЪРДИ !!! ИДВА КРАЯТ НА БЕЗЗАКОНИЕТО В БЪЛГАРИЯ !!!

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Асен Генов
преди 22 минути

Роз00вите джендъри от ПП-ДБ и някои от ГЕРБ са педофили комунисти.

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