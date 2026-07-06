Обсесията на Демерджиев от Пеевски минава границите на нормалното

Да оставим на страна как министър Демерджиев се изхвърли от трибуната на Парламента с „факти“ за съвместно пътуване на Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова, които само ден по-късно се оказаха една лъжа. Да оставим и това, че справката за пътуванията на Пеевски е извадена от т.н. PNR – международна система с информация за пътници и полети, до която достъпът е силно ограничен и изисква разследване на тежко криминално престъпление или тероризъм. Каквото в случая с полетите на Пеевски, разбира се, не е налице.

Не е налице дори каквото и да е друго обикновено правонарушение.

Въпреки това Демерджиев и шефовете на ДАНС и ГДБОП са бръкнали в системата и проверили полетите на лидера на ДПС и на още стотици български и чуждестранни пътници, без каквото и да е правно основание за това. Да оставим и това, че воден от накърненото си его и амбицията да се докаже и да вземе реванш над Пеевски, Демерджиев продължава да твори абсурди, като е впрегнал ресурса на повереното му ведомство, все едно е негова собствена фирма.

Обсесията му стигна до това да заяви, че от днес санкциите по Магнитски щели да се прилагат в България. Защото той, Демерджиев, го иска – на Пеевски щяло да му стане ясно. Бива, бива самонадеяност, но тази на министър Демерджиев вече отива към обикновена глупост.

Как ще прилага чужд за България и Европейския съюз санкционен режим? Това би било паракселанс грубо нарушение на основните права и свободи на санкционираното лице, което е български гражданин и съответно такъв на ЕС. За да се пресекат мераците на всякакви псевдодемократи като Демерджиев, в рамките на ЕС действа Регламент №2271/96 на ЕС относно защитата срещу последици от извънтериториално прилагане на законодателство на трета страна и действията, предприети на основание това законодателство или произтичащо от него. Или казано с прости думи – санкционни режими на трети страни спрямо граждани на държави от ЕС нямат правно действие на територията на Съюза.

Това важи и за България, въпреки многократните опити в близкото минало на „нормотворци“ от ПП-ДБ да изготвят закон за приложение на чужди санкции. Юридически крайно несъстоятелна идея, чиито приемане би нарушило основните и конституционно признати лични и граждански права и свободи. Защото в която и да е държава от ЕС действат закони, по които всеки нарушител може да бъде обвинен и съден в състезателен процес, където да се докаже вината му. Нещо, което липсва при налагането на санкциите по „Магнитски“ например.

Тези санкции целят единствено да ограничат възможността санкционираното лице, което е чужденец за САЩ, да оперира на територията на САЩ, като забраняват на американски граждани и американски юридически лица да имат търговски отношения със санкционирания. Но няма как такава санкция да действат в държавата, чиито гражданин е санкционирания, защото противното би означавало „гражданска смърт“ за лицето. А след като е юрист, Демерджиев трябва да знае, че правото на демократичните държави не познава категорията „гражданска смърт“, дори напротив – държавата е длъжна да гарантира и защитава основните права и свободи на своите граждани. Дали го прави е друг въпрос.

Предвид това, само болната амбиция на министър Демерджиев да се разправи с политическия си опонент Пеевски не стига, за да се приложат санкциите по „Магнитски“ и на българска територия. Така че колкото и да му се иска на Демерджиев – само една амбиция не е достатъчна.

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