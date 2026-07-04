Десислава Атанасова дава на съд Демерджиев за неверни твърдения

Конституционният съдия Десислава Атанасова обяви, че ще съди министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за разпространяване на неверни твърдения, съобщи "Епицентър".

Поводът са неверните твърдения на Демерджиев пред Народното събрание, който два пъти заяви, че Атанасова е пътувала с частен самолет заедно с Делян Пеевски до Дубай “дни преди да встъпи в длъжност”.

Конституционният съдия категорично отрече това и показа доказателства. Чрез изискано удостоверение от МВР тя доказа, че на 5 април 2024 г. е напуснала България с редовен граждански полет на Turkish Airlines до Истанбул и се е прибрала на 8 април.

"Във връзка с разпространените неверни твърдения от Иван Демерджиев – Министър на вътрешните работи, в Народното събрание на 02.07.2026 г., изисках и разполагам с удостоверение Рег. номер RяБ 4017/02.07.20026г. от Министерството на вътрешните работи за пътуванията ми извън страната за периода 05.04.2024 г. – 08.04.2024 г.

Данните, регистрирани в Интегрираната информационна система „Справки“ на МВР, удостоверяват преминаванията ми през граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България.

Твърдението, че „на 5 април 2024 г. Десислава Атанасова е пътувала с Делян Пеевски от летище "Васил Левски" - София до Дубай с частна компания "Хиперион Авиейшън" е невярно.

Напуснала съм страната на 05.04.2024 г. с граждански полет TK 1032 – пътнически самолет на турските авиолинии / Turkish Airlines и съм се завърнала на 08.04.2024 г. с граждански полет TK 1031 – пътнически самолет на турските авиолинии / Turkish Airlines.

На посочените дати съм летяла по маршрута София – Истанбул – София, с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Република Турция, което се удостоверява и от данните в паспорта ми", заяви Десислава Атанасова в петък и показа факсимилета от паспорта си.

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