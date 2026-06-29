Демерджиев и казусът му с Темида

Прокуратурата трябва да бди за законността и да изправя пред съда хората, нарушили законите на страната. Това е главната функция на държавното обвинение във всяка демократична държава. На практика обществото отдавна – при това далеч не случайно, си задава въпроса в България правото важи ли за всички. Особено, когато се отнася до човек, заемащ поста на действащ вътрешен министър на държавата – друга ключова позиция, призвана да бди за законността. И спрямо когото - на теория, не може и не трябва да има каквито и да било висящи и непроверени съмнения за морал, етика и липса на закононарушения.

Да, ама не, както казваше един от класиците на Прехода. Защото за пореден път въпросът дали законите важат за всички беше повдигнат с нова сила.

Поводът е делото срещу настоящия МВР шеф Иван Демерджиев, срещу когото през април 2025 г. Софийската градска прокуратура повдигна обвинение заради подписан от него анекс в началото на 2023 г. в качеството му на служебен вътрешен министър.

Анексът е за обществената поръчка за изработване на нови документи за самоличност и предвижда даването на допълнителни близо 81 млн. лева, като при разследването си прокуратурата намери достатъчно доказателства, че с него Демерджиев е ощетил хазната с около 1,5 млн. лева и го даде на съд.

През декември 2025 г. – т.е. преди точно половин година обаче, съдът върна делото на държавното обвинение за отстраняване на направени пропуски и оттогава няма нищо от страна на прокуратурата. Като дори не е ясно дали изобщо ще бъде внесено отново пред Темида.

На фона на будещото недоумение мълчание на прокуратурата, депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър – Калин Стоянов, който бе и човекът, сезирал държавното обвинение за действията на Демерджиев, обяви с пост във Фейсбук, че е внесъл сигнал до и.ф. главния прокурор Ваня Стефанова. В него настоява обвинител №1 да назначи проверка докъде е стигнала работата на подчинените й прокурори по досъдебното производство.

Стоянов оповестява и притеснителни данни и пита дали не се правят опити делото срещу Демерджиев да бъде прекратено тихомълком от държавното обвинение. Причината за тези подозрения се оказват твърдения, че МВР шефът се хвалел пред свои приближени, че ще бъде назначена нова експертиза по делото, за която той бил уверен, че ще е в негова полза, тъй като се правела от „не случайни“ хора. Отделно провеждал срещи с представители на институции, имащи отношение към производството и правел опити да се намери вариант за прекратяване на делото.

На този фон въпросът на Стоянов дали не се планира тихомълком индулгенция за Демерджиев, е съвсем основателен, защото цитираните от него данни – в случай, че бъдат доказани, означават, че вътрешният министър злоупотребява с позицията и властта си и се опитва да оказва нерегламентиран натиск и влияние върху решенията на прокуратурата.

Още повече, че те идват на фона на преден сигнал, подаден от адвоката на лидера на ДПС Делян Пеевски – Хамид Хамид, с който прокуратурата беше сезирана отново за груб натиск, упражняван от Демерджиев. В случая – върху кметове и бизнесмени, които били принуждавани от вътрешния министър и хората му да се превърнат в „кошаревски свидетели“ в опит да бъдат изфабрикувани фалшиви доказателства срещу Пеевски.

Двата сигнала рисуват зловеща картина, поставяща една от ключовите фигури за демокрацията – тази на вътрешния министър – в епицентъра на лавинообразно натрупващи се данни за скандални практики, миниращи именно демокрацията. Затова е от жизнена важност за обществото ни тези данни да бъдат проверени, а истината за тях да бъде обявена бързо и публично, за да се докаже, че законите наистина важат за всички.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com