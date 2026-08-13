Отиде си бивш министър. Човекът, който изнесе на гърба си голямата съдебна реформа

След кратко боледуване си отиде бившият правосъден министър Антон Станков, който бе един от еблематичните фигури в съдебната система.

През последните три десетилетия той се утвърди като една от най-авторитетните, балансирани и разпознаваеми фигури в българския юридически и политически живот.

Като министър на правосъдието (2001–2005 г.) в правителството на Симеон Сакскобургготски, Антон Станков изнесе основната тежест по подготовката на българското законодателство за членството на страната в Европейския съюз. По време на неговия мандат бяха приети мащабни промени в Конституцията и Закона за съдебната власт, насочени към модернизиране на системата и отваряне на предприсъединителните глави с Брюксел.

В периода 2001–2005 г. той съвместяваше министерския пост с функцията на председател на Висшия съдебен съвет (по тогавашния закон министърът оглавяваше съвета). В тези години на силно политическо противопоставяне Станков успяваше да запази умерен тон и да балансира между различните лобита и крила в магистратските среди, печелейки репутация на диалогичен и обективен лидер

След приключване на политическия си мандат Антон Станков продължи кариерата си като адвокат и редовен анализатор на процесите в правосъдието. Той остана остър критик на т.нар. съдебна аристокрация и публично се бореше срещу политизирането на прокуратурата и използването на съдебната система за частни или политически интереси. Заради високия си професионален авторитет през 2025 г. той бе официално номиниран за омбудсман.

Ето и биографията му:

Той е роден на 17 февруари 1966 г. в Ямбол. Завършва право в Софийския университет „Климент Охридски" през 1988 г. Няколко години по-късно е назначен на длъжност младши съдия в Шуменския окръжен съд, а през 1992 г. – районен съдия в същата институция. Работи като районен съдия в Софийския aрайонен съд в периода 1994 – 1997 г. и като член-съдия в Софийския градски съд (СГС) в периода 1997 – 1999 г.

Избран е за председател на Наказателната колегия на СГС през 1999, а през 2001 г. – за член на Юридическата комисия на Българския олимпийски комитет. На 24 юли 2001 г. става министър на правосъдието в правителството на Симеон Сакскобургготски и остава на тази длъжност до 16 август 2005 г.

Станков е председател на съдебния състав към Софийски градски съд, който разглежда делото за загиналите през 2001 г. седем деца в софийската дискотека „Индиго“.

През юни 2007 г. Станков влиза в политическото ръководство на НДСВ.