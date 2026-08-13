Общество

Отиде си бивш министър. Човекът, който изнесе на гърба си голямата съдебна реформа

Антон Станков издъхна след кратко боледуване

Отиде си бивш министър. Човекът, който изнесе на гърба си голямата съдебна реформа
13 авг 26 | 11:43
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Григор Атанасов

След кратко боледуване си отиде бившият правосъден министър Антон Станков, който бе един от еблематичните фигури в съдебната система.

През последните три десетилетия той се утвърди като една от най-авторитетните, балансирани и разпознаваеми фигури в българския юридически и политически живот.

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Като министър на правосъдието (2001–2005 г.) в правителството на Симеон Сакскобургготски, Антон Станков изнесе основната тежест по подготовката на българското законодателство за членството на страната в Европейския съюз. По време на неговия мандат бяха приети мащабни промени в Конституцията и Закона за съдебната власт, насочени към модернизиране на системата и отваряне на предприсъединителните глави с Брюксел.

В периода 2001–2005 г. той съвместяваше министерския пост с функцията на председател на Висшия съдебен съвет (по тогавашния закон министърът оглавяваше съвета). В тези години на силно политическо противопоставяне Станков успяваше да запази умерен тон и да балансира между различните лобита и крила в магистратските среди, печелейки репутация на диалогичен и обективен лидер

След приключване на политическия си мандат Антон Станков продължи кариерата си като адвокат и редовен анализатор на процесите в правосъдието. Той остана остър критик на т.нар. съдебна аристокрация и публично се бореше срещу политизирането на прокуратурата и използването на съдебната система за частни или политически интереси. Заради високия си професионален авторитет през 2025 г. той бе официално номиниран за омбудсман.

Ето и биографията му:

Той е роден на 17 февруари 1966 г. в Ямбол. Завършва право в Софийския университет „Климент Охридски" през 1988 г. Няколко години по-късно е назначен на длъжност младши съдия в Шуменския окръжен съд, а през 1992 г. – районен съдия в същата институция. Работи като районен съдия в Софийския aрайонен съд в периода 1994 – 1997 г. и като член-съдия в Софийския градски съд (СГС) в периода 1997 – 1999 г.

Избран е за председател на Наказателната колегия на СГС през 1999, а през 2001 г. – за член на Юридическата комисия на Българския олимпийски комитет. На 24 юли 2001 г. става министър на правосъдието в правителството на Симеон Сакскобургготски и остава на тази длъжност до 16 август 2005 г.

Станков е председател на съдебния състав към Софийски градски съд, който разглежда делото за загиналите през 2001 г. седем деца в софийската дискотека „Индиго“.

През юни 2007 г. Станков влиза в политическото ръководство на НДСВ.

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Автор Григор Атанасов

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