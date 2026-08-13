Край на тапите в Кресна? Обходният път напредва с бързи темпове, министри инспектират днес

Съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на Кресна и терените по трасето ще направят днес министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на земеделието и храните Пламен Абровски.

Строителството на обхода започна на 27 ноември миналата година, а към момента са изпълнени близо 35% от трасето.

Отсечката е дълга около 4,2 километра и е част от проекта за лот 3.2.2 на автомагистрала „Струма“. Новият път ще преминава източно от Кресна, като целта е транзитният трафик да бъде изведен извън града.

За изграждането на трасето с решение на Министерския съвет се отчуждават имоти и части от частни имоти, определени съгласно одобрения подробен устройствен план.

Засегнатите терени се намират в землищата на Кресна и село Ощава. Средствата за обезщетяване на собствениците се осигуряват от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Обходът е важна част от развитието на автомагистрала „Струма“ и се очаква да промени сериозно движението през Кресна, особено за транзитния трафик по направлението към Гърция.