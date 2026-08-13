Борят се за живота на 5-годишно дете, пребито от баща си

Чудим ли се защо светът, в който живеем, е такъв, какъвто е? Да не се чудим!

Това е поредното престъпление, за което едва ли има думи.

Петгодишно момченце е било прието вчера в тежко състояние в държавната болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана след нанесен побой. Детето е било стабилизирано, а следобед е транспортирано с медицински хеликоптер за лечение в София.

По информация на директора на ОДМВР – Монтана комисар Мариан Божинов, побоят е нанесен в село Новачене, община Ботевград. За престъплението е задържан 25-годишният баща на детето. Той е установен и задържан в Районното управление на МВР в Ботевград.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, извършено в условията на домашно насилие.

Майката го е откарала в болницата

По първоначални данни след побоя майката, която е на 24 години, взела детето и го откарала в болницата в Монтана. Лекарите незабавно подали сигнал в полицията.

От „Пирогов“ съобщават, че детето е в изключително тежко състояние, като лекарите се борят за живота му, предава NOVA.

Семейството има четири деца, уточниха от полицията в Монтана.

Към момента

Състоянието на 5-годишното момченце, което е било жестоко пребито в село Новачене, остава критично и опасно за живота. Детето е на апаратна вентилация и е под активно наблюдение и постоянно проследяване на жизнените показатели в детската реанимация на „Пирогов“, съобщи bTV.

56 дела за домашно насилие за година

Само през миналата година в Монтанско са образувани 56 досъдебни производства за престъпления, извършени в условията на домашно насилие.

В 30 от случаите става дума за нанесени телесни повреди. 15 производства са за закани за убийство или саморазправа, седем – за неизпълнение на заповеди за защита, а един случай е за повторно неизпълнение на такава заповед.

Регистриран е и случай на насилствено лишаване от свобода.

Според данните на ОДМВР – Монтана през последните години в региона няма регистриран смъртен случай вследствие на домашно насилие.