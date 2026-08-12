БНБ предупреди: Точат сметките ви!

Нова, изключително опасна вълна от дигитални измами е плъзнала у нас, като този път престъпниците използват най-съвременните технологии с изкуствен интелект (AI), за да бъркат директно в джоба на гражданите. Българската народна банка (БНБ) официално вдигна червен флаг и предупреди за плашещи дипфейк (deepfake) схеми. При тях се извършва перфектна гласова и видео манипулация, срещу която масово хората се оказват напълно беззащитни.

Зловещата схема: Как клонират вашите близки?

Измамниците вече не звучат като аматьори и не разчитат на случайни обаждания от „лекари“ или „полицаи“. Чрез иновативни AI платформи те успяват да откраднат и клонират реалния глас, а в някои случаи и видео образа, на ваш роднина, близък приятел или дори на прекия ви началник в работата.

Жертвата получава обаждане от познат номер или съобщение в социалните мрежи, последвано от видеовръзка. От екрана или в слушалката говори реален човек, който умолява за спешна финансова помощ поради тежък инцидент, внезапна проверка или блокирана банкова карта. Нищо неподозиращият гражданин, подведен от абсолютно автентичния глас и образ, веднага превежда огромни суми пари или доброволно споделя данните от банковата си карта и паролите за онлайн банкиране.

Спасителният пояс: Въведете тайни семейни пароли

От централната банка и експертите по киберсигурност са категорични, че технологиите са напреднали толкова много, че окото и ухото вече трудно могат да разграничат фалшификата от реалността. За да се предпазите от финансово сриване, специалистите препоръчват няколко златни правила: