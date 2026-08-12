Смразяващо пророчество на Живия Нострадамус за 2026 година

Бразилецът Атос Саломе, известен в медиите като „Живия Нострадамус“, твърди, че две от основните му предсказания за 2026 г. вече са се сбъднали, а третото може да бъде най-тревожното. След ескалацията около Иран и победата на Испания на Световното първенство по футбол той предупреждава за възможна пряка конфронтация между Русия и НАТО в Арктика.

Според Саломе топенето на полярния лед, новите корабни маршрути, енергийните ресурси и нарастващото военно присъствие могат да превърнат региона в следващата голяма геополитическа гореща точка. Самият той признава, че прогнозите му са интерпретации, а не сигурни събития.

Краткият реален фон зад предупреждението е достатъчно сериозен и без мистичен елемент. НАТО обяви през февруари 2026 г. операция Arctic Sentry, а Алиансът посочва Русия като държава, която значително е увеличила военната си активност в Арктика чрез нови и възстановени бази, летища, пристанища и изпитания на оръжейни системи. Топенето на сезонните ледове действително отваря нови морски маршрути и променя стратегическата стойност на региона.

Твърди, че е предвидил Иран

Първото „сбъднато“ предсказание, което Саломе посочва, е свързано с Близкия изток. Още в края на 2025 г. той прогнозира, че напрежението в региона ще достигне „критичен праг“ през второто тримесечие на 2026 г., като поставя особен акцент върху Иран и ядрената му програма. През 2026 г. действително се стигна до пряка военна ескалация с участието на Иран, Израел и САЩ.

Това обаче е сравнително широко формулирана прогноза за регион, който и преди това беше в тежка криза, поради което самото съвпадение не доказва способност за предсказване.

Испания донесе второто „попадение“

Саломе сочи като второ доказателство Световното първенство по футбол през 2026 г. Той предварително заявил, че шампионът ще бъде отбор в „огнени цветове“, а впоследствие настоява, че Испания е била основният му фаворит.

Испания действително стана световен шампион на 19 юли 2026 г., след като победи Аржентина с 1:0 след продължения във финала в Ню Йорк Ню Джърси. Победния гол отбеляза Феран Торес в 106-ата минута.

И тук обаче има важна подробност. Формулировката за „огнените цветове“ е допускала няколко различни отбора - сред тях Испания, Португалия, Франция, Нидерландия, Мароко, Аржентина и Англия. Саломе твърди, че впоследствие многократно е посочвал именно Испания като най-вероятния победител.

Най-мрачното предупреждение е за Арктика

Третата прогноза вече гледа към далечния север. Саломе твърди, че Русия премества ракетни системи към стратегически райони на Арктика и че тази милитаризация може да доведе до директно напрежение с НАТО.

„Това увеличава вероятността от директни сблъсъци с НАТО по време на топенето на ледовете през 2026 г., когато новите корабни маршрути и енергийните ресурси биха могли да играят решаваща роля“, предупреждава той.

Зад пророчеството стои реална геополитическа тенденция. НАТО вече определя Арктика и Крайния север като все по-важни за колективната сигурност, а седем от осемте арктически държави са членове на Алианса. В същото време организацията отчита засилена руска военна активност и растящо стратегическо значение на новите маршрути, енергийните ресурси и критичните суровини.



