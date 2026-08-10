Уникален трик за бързо охлаждане на стаята. Една бутилка прави чудеса

Когато навън е непоносима горещина, а в апартамента трудно се диша, мнозина търсят начини за бързо охлаждане без използването на скъпи климатици. Оказва се, че един елементарен трик със замразена бутилка вода и обикновен вентилатор може да донесе дългоочаквано облекчение, предава vesti.bg.

Как този лесен метод ви позволява ефективно да понижите температурата в стаята и да създадете комфортна зона за почивка, разкрива Onet.

Как да си направим домашен климатик?

Създаването на тази система е изключително просто. Ще ви трябва обикновена пластмасова бутилка от 1 или 1.5 литра.

Напълнете я с вода на около 4/5 от обема ѝ. Това е важно, за да има място за разширяването на леда, така че пластиката да не се пръсне.

Замразете я: Поставете я във фризера, докато водата замръзне напълно.

Поставете я пред вентилатора: Извадете бутилката и я сложете директно пред включения вентилатор. Въздушната струя ще преминава покрай ледената повърхност и ще разнася приятна прохлада из цялата стая.

Важен детайл: Задължително поставете под бутилката дълбока чиния или подложете кърпа. Докато ледът се топи, по пластмасата ще се образува интензивен конденз, който ще се оттича надолу.

Защо този метод работи?

Както обясняват специалистите, при топенето си ледът активно абсорбира топлинната енергия от заобикалящата среда. Благодарение на това въздушните струи от вентилатора стават значително по-хладни.

Трябва обаче да се има предвид, че ефектът от това самоделно устройство е локален и трае точно толкова, колкото отнема на леда да се разтопи напълно.

Комплексен подход срещу жегата

Доколко силно ще усетите разликата в температурата зависи от няколко фактора: размера на стаята, доколко са нагрети стените и дори от броя на включените уреди. Колкото повече източници на топлина има в жилището, толкова по-трудно е да се постигне желаната прохлада.

Именно затова експертите препоръчват методът със замразената бутилка да се комбинира с основните правила за справяне с жегата: