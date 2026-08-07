Една пирамида проговори! Падна тайна на 4500 години

Археолози и изследователи откриха мистериозни линейни структури в близост до известната Червена пирамида в Дахшур, Египет. Откритието хвърля нова светлина върху една от най-големите загадки на древността: как точно древните египтяни са транспортирали и издигали колосалните каменни блокове при строителството на своите вечни паметници. Учени смятат, че две масивни линейни структури, разположени само на около 40 метра от пирамидата, може да са останките от една от най-древните големи язовирни системи в света. Ако хипотезата бъде потвърдена с разкопки, тя ще промени представите за инженерните възможности на древните египтяни.

Червената пирамида

Червената пирамида е построена по времето на фараона Снефру, управлявал между 2613 и 2589 г. пр.Хр. Тя е смятана за първата истинска пирамида с гладки страни и постоянен наклон, превърнала се в модел за по-късните пирамиди в Гиза. Още през 1843 г. археолози описват две необичайни линейни структури в долината Уади Дахшур. От 1947 г. насам преобладава мнението, че това са били рампи или пътища, използвани за превоз на огромните варовикови блокове от кариерите до строителната площадка.

Новото изследване поставя тази теория под въпрос.

Екипът на Ксавиер Ландро от френския институт Paleotechnic анализирали района със сателитни снимки, исторически карти, цифрови модели на релефа и изследване на водосборната област. Резултатите показват две огромни съоръжения с дължина между 600 и 700 метра, ширина от 15 до 30 метра и височина около 6-7 метра и разстояние межди тях приблизително 200 метра..

„Вероятно те не са изглеждали като съвременните бетонни язовири. По-скоро са представлявали широки насипи от пръст, камъни, чакъл и мергел, като повърхностите, изложени на течащата вода, са били укрепени с камък“, обяснни Ландро.

Водата вместо груба сила

Най-силното доказателство според изследователите е необичайна зигзагообразна конструкция в централната част на съоръжението. Подобен елемент няма практическа функция при рампа за превоз на камъни, при язовир обаче би служил за контролиране и отвеждане на придошлите води. Изследователите предполагат, че египтяните са изградили двустепенна система, която е овладявала внезапните наводнения, съхранявала огромни количества вода и я насочвала към строителната площадка. Според тях именно водата е могла да бъде основният помощник при придвижването на многотонните каменни блокове.

„Чрез изграждането на мащабна двустепенна язовирна система древните египтяни са укротили внезапните наводнения, съхранявали са милиони литри вода и са я насочвали директно към строежа. Това силно подсказва, че водата е използвана като основен източник на енергия и транспортен механизъм за преместването на огромните каменни блокове“, казва Сайед Хемеда от Кайрския университет.

Разгадаването на 4500-годишния пъзел

Находката край Дахшур е ключова, тъй като повечето строителни рампи около пирамидите в Гиза са били разрушени или затрупани от по-късни строежи и пясъци. Запазените следи около Червената пирамида дават на археолозите рядък шанс да документират автентичните строителни площадки в оригиналния им вид. Това откритие за пореден път оборва теориите за извънземна намеса или „изгубени свръхтехнологии“, доказвайки гениалността на древноегипетската архитектура и логистика.