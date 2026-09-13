Една пирамида проговори! Падна тайна на 4500 години
Учени смятат, че край Червената пирамида е съществувала древна язовирна система, която е осигурявала вода за транспортирането на огромните каменни бло...
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Учени смятат, че край Червената пирамида е съществувала древна язовирна система, която е осигурявала вода за транспортирането на огромните каменни бло...
Новото природно чудо на Родопите
Нови разкрития доказват как Хеопсовата пирамида е проектирана, за да устои 4600 години на най-мощните земетресения
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Бпитански археолог с подробности за подземния град
Подземният град е построен на километър под земята
Ново проучване предполага, че може би най-после тайната на изграждането на пирамидите е разгадана. То сочи, че древните египтяни може да са използвали...
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Нови открития попълват дупките в историята
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Феномен в Рила планина
Oт 2015 г. нacaм тe изпoлзвaт нaй-cъвpeмeнни тexнoлoгии, зa дa видят вътpeшнocттa нa пиpaмидaтa oтвън
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Изключителното откритие на Колския полуостров се свързва с легендарната Хиперборея
Строителите са били обикновени хора
Това показват документи за съмнителни транзакции на обща сума около 2 трилиона долара
Това послание бе отправено към Илън Мъск
Кани го да види, че пирамидите са построени от хора
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