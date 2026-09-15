Полша раздразни Русия. Кремъл заплаши: Ще изчезне за 3 дни!

Полша, която в момента е най-бързо въоръжаващата страна се в НАТО, изразходвайки над 5% от своя БВП за отбрана, за да се подготвя за потенциален конвенционален сблъсък в дългосрочен план, хвърли голямо предизвикателство към Русия преди дни, като заяви, че ако бъде нападната, ще постигне бърза победа.

Днес помощникът на Путин Патрушев, който е сред най-близкия му вътрешен кръг, показа, че ако целта на външния министър Сикорски е била да ядоса Кремъл, вече е постигнала целта си.

Патрушев даде специално интервю на „Аргументи и факти“, в което обяви, че "в случай на влизане на Полша във военни действия срещу Русия, страната ни ще използва целия арсенал от сили и средства, с които разполага, и полската държавност ще престане да съществува след 2-3 дни".

Той нападна Сикорски, че оценявал руската мощ по аматьорски начин и не разбирал, че във войната в Украйна Русия не използвала пълния си потенциал.

Предизвикателството

Напрежението Русия- Полша избухна по време на официалното си посещение в Киев, полският външен министър Радослав Сикорски даде интервю пред CNN, в което заяви, че Полша притежава достатъчно военно превъзходство, за да постигне бърза победа в случай на директна руска атака.

Сикорски подчерта, че НАТО, в частност европейските съюзници, дори без САЩ, има съкрушително превъзходство във въздуха спрямо Русия.

Той стигна и по-далеч като обяви, че ако на Украйна са трябвали 6 месеца да извади от строя половината от капацитета за рафиниране на петрол в Русия, то Полша би могла да унищожи останалата част само за 6 седмици.

Всъщност, думите на Сикорски не дойдоха от нищото, те бяха провокирани от няколко инцидента миналата седмица.

Руски боен дрон атакува локомотив на цивилен влак на гара Ягодин, която се намира непосредствено до полската граница. Впоследствие, полските медии написаха, че във влака са били Борис Джонсън, полски и германски политици, гости на конференцията за бъдещето на Киев.

После се оказа, че влакът е друг, но полският премиер Туск все пак свика извънредна среща по повод напрежението с Русия.

В същото време Сикорски призова НАТО да засили мащаба на военните учения близо до руския анклав Калининград, отбелязвайки, че регионът в момента е оголен откъм руски войски, които са пренасочени към Украйна и лесно може да бъде блокиран или неутрализиран от ПВО системите на съюза.

Какво следва

Анализаторите успокояват, че конфликтът е по-скоро информационен, отколкото военен. Полша се заяви като нова военна сила, Русия отговори на заплахите с още-по-големи.

Директна руска инвазия в Полша е малко вероятна, докато Русия е икономически и военно обвързана в Украйна. Но конфликтът е критично сериозен в сивата зона - чрез саботажи, провокации и дезинформация, където рискът от съдбоносна грешка или инцидент остава много висок.