Макрон отваря френския ядрен чадър, Полша влиза в новия план за сигурност

Полша и Франция проведоха първите консултации на съвместната си ръководна група за ядрено сътрудничество. Срещата се състоя на 10 юли в Париж с участието на висши военни и представители на министерствата на отбраната и външните работи. Двете страни приеха обща пътна карта и определиха направленията за по-конкретни преговори, насочени към укрепване на сигурността на Полша, Франция и Европа. Засега не са обявени решения за разполагане на френски ядрени сили на полска територия.

Пътна карта за по-силна защита

Първата среща е продължение на инициативата на френския президент Еманюел Макрон за стратегически диалог със заинтересованите европейски партньори. Разговорите са били съсредоточени върху променената среда за сигурност и възможните форми на двустранно сътрудничество.

„По време на срещата двете делегации се съсредоточиха върху настоящата ситуация със сигурността в Европа. Групата очерта и обхвата на бъдещите подробни разговори и двустранното сътрудничество, насочено към укрепване на сигурността в Полша, Франция и цяла Европа“, съобщи полското външно министерство.

От Елисейския дворец допълниха, че страните са повишили амбицията на сътрудничеството си и са се договорили да работят за „по-сигурна и по-добре защитена Европа“.

Макрон променя старата доктрина

През март Макрон представи нов етап във френската стратегия, наречен „предно ядрено възпиране“. Той обяви увеличаване на броя на френските ядрени бойни глави и възможност европейски партньори да участват в ученията на стратегическите сили.

„Франция винаги сама ще носи отговорността за съзнателното преминаване на ядрения праг, като отчита изцяло интересите на своите съюзници“, заяви Макрон.

Новата концепция допуска при определени обстоятелства временно разполагане на елементи от френските стратегически сили на територията на съюзнически държави. Решението за евентуално използване на ядрено оръжие обаче остава изцяло в ръцете на френския президент.

Полша влиза предпазливо

Варшава проявява интерес към френското предложение, но в Полша няма пълно единодушие докъде трябва да стигне сътрудничеството. Правителството на Доналд Туск настоява за по-силна европейска отбрана, докато представители на президентската институция продължават да определят Съединените щати като основния и най-надежден ядрен партньор.

Полската страна подчертава, че новият механизъм не трябва да отслабва американското присъствие или колективната отбрана на НАТО. Алиансът също реши през юни да модернизира ядрените си способности и да засили планирането на възпирането. Франция е единствената членка на НАТО, която не участва в Групата за ядрено планиране.

Френски изтребители „Рафал“, които могат да носят ядрено оръжие, се обсъждат като възможна част от бъдещи съвместни учения. Официалните съобщения след срещата в Париж обаче не потвърждават конкретен сценарий, дати или разполагане на такива самолети в Полша.

Москва вижда опасна ескалация

Русия вече определи плановете на Макрон за разширяване на ядрения арсенал и включване на европейски партньори като дестабилизиращи. Москва предупреди, че държави, които приемат френски стратегически самолети, могат да се превърнат в цели при евентуален военен конфликт.

Кремъл представя инициативата като доказателство за милитаризацията на Европа. Париж отхвърля обвиненията и настоява, че френската концепция допълва, а не заменя ядреното възпиране на НАТО.

Все повече държави се включват

Германия вече създаде собствена ръководна група с Франция и ще участва с конвенционални сили във френски учения. Швеция също започна двустранен диалог с Париж, а Норвегия обяви през май, че отваря разговори за включване във френската инициатива.

Първата полско-френска среща не означава автоматично, че френски ядрени оръжия ще бъдат разположени в Полша. Тя обаче поставя Варшава сред държавите, които вече обсъждат практическото участие в новата стратегия на Макрон. На фона на войната в Украйна и съмненията доколко Европа може безусловно да разчита на Вашингтон, ядреният въпрос постепенно се превръща от забранена тема в централна част от европейската отбрана.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com