Нов огнен знак в Русия. Рафинерия осъмна под атака на дронове

Дронове отново са атакували руския град Сизран в Самарска област рано сутринта в неделя, съобщиха украински и руски канали в Телеграм. Би Би Си уточни, че местни жители са чули експлозии в района на голямата петролна рафинерия, а в социалните мрежи се появиха непотвърдени кадри с пламъци и гъст черен дим.

Регионалните власти засега не са потвърдили пряко попадение по предприятието, но обявиха опасност от безпилотни летателни апарати. Информация за жертви и размера на евентуалните щети няма.

Черен стълб се издига над града

Първите съобщения за взривове са се появили през нощта и в ранните сутрешни часове. Публикувани от местни жители видеозаписи показват ярко сияние, огън и голям стълб черен дим, който се издига над промишлената зона на Сизран.

Според част от каналите безпилотниците са били насочени към нефтопреработвателния завод. Кадрите обаче все още не са потвърдени независимо, а украинските военни не са поели официално отговорност за атаката.

Сизран се намира на река Волга, на повече от 800 км от украинската граница. Разстоянието не успя да предпази града през последните месеци, когато дългобойни дронове многократно достигнаха района и нанесоха удари по енергийната му инфраструктура.

Властите обявиха тревога, но не и щетите

Властите в Самарска област предупредиха жителите за опасност от атака с дронове. По данни на местни медии сигналът е бил обявен около 3:07 ч. сутринта.

Към момента няма официално съобщение дали руската противовъздушна отбрана е свалила безпилотници, колко апарата са участвали в атаката и кои точно обекти са били засегнати. Не е известно и дали пожарът, заснет над града, е избухнал на територията на рафинерията или в съседна промишлена зона.

Това разминаване между кадрите от мястото и мълчанието на регионалните власти вече се превърна в обичаен сценарий след удари по руски енергийни предприятия. Официалното потвърждение за пораженията често идва по-късно чрез данни за спряно производство, ремонти или прекъснати доставки.

Майският удар спря основната инсталация

Рафинерията в Сизран беше атакувана и на 21 май. Тогава украинският президент Володимир Зеленски и въоръжените сили на страната потвърдиха удара, а видеозаписи показаха огромен облак дим над предприятието.

Няколко дни по-късно източници на Ройтерс съобщиха, че заводът е преустановил преработката на нефт. Била е повредена основната инсталация за първична преработка, която осигурява повече от 70% от капацитета на предприятието. Очакванията тогава бяха ремонтът да продължи най-малко месец.

Предприятието беше спирало работа и след атака на 18 април, когато безпилотници нанесоха щети по производственото оборудване. Така новите съобщения от 12 юли поставят въпроса дали заводът отново е бил ударен непосредствено след възстановяване или още преди да е достигнал пълния си капацитет.

Дронове донесоха смърт и сред жилищата

Атаките срещу Сизран вече взеха и цивилни жертви. На 22 април безпилотен апарат порази жилищна сграда, като част от един от входовете се срути.

Загинаха жена и дете, а 12 души бяха ранени. Властите съобщиха и за щети по втора жилищна сграда, докато десетки обитатели бяха евакуирани.

Още двама души загинаха при атаката на 21 май. Губернаторът на Самарска област не уточни дали смъртните случаи са настъпили на територията на рафинерията, но потвърди, че ударът е засегнал Сизран и че има пострадали.

Нефтеният гигант храни руския пазар

Сизранската рафинерия принадлежи на „Роснефт“ и може да преработва 8,5 млн. тона нефт годишно, или около 170 000 барела дневно. Това я превръща в един от важните производствени центрове в руската горивна система.

През 2024 г. предприятието е преработило 4,3 млн. тона суров нефт. От тях са произведени около 800 000 тона бензин, 1,5 млн. тона дизелово гориво и 700 000 тона мазут.

Тези количества обясняват защо заводът е сред най-често атакуваните обекти. Всяко продължително прекъсване не засяга само едно предприятие, а се отразява върху доставките на бензин и дизел, работата на транспорта и способността на Русия да снабдява военната си машина.

Ударите вече притискат цялата система

Украйна значително разшири кампанията си срещу руски рафинерии, нефтени терминали и складове. През последните седмици удари спряха или ограничиха работата и на предприятията в Омск, Саратов, Москва, Куйбишев и други райони.

Според Ройтерс повредите вече водят до недостиг на горива, по-високи цени, опашки пред бензиностанциите и ограничения върху руския износ. Москва продължава да уверява, че разполага с механизми за компенсиране на прекъснатото производство, но последователните спирания на големи заводи правят тази задача все по-трудна.

Новата атака срещу Сизран все още е обвита в дим и непотвърдени кадри. Ако пораженията по рафинерията бъдат потвърдени, това ще бъде поредният удар по предприятие, което едва се възстановява от предишните атаки. Войната все по-видимо се води не само по фронтовата линия, а и около резервоарите, тръбопроводите и инсталациите, които поддържат руската икономика и армия.

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