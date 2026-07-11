Защо Ердоган подари на натовските лидери револвери „.357 Магнум“

Когато лидерите на НАТО отвориха подаръчните си кутии от турския президент и откриха револвер „.357 Магнум“, някои се паникьосаха, а други се разсмяха. Но даряването на държавни глави с разкошни, персонализирани огнестрелни оръжия е традиция, толкова стара, колкото самият Самуел Колт и толкова съвременна, колкото чешкият пистолет, подарен на Тръмп през 2019 г., пише Euronews, цитира "Труд".

Когато лидерите на НАТО напуснаха двудневната среща на върха в Анкара с подарък за сбогом, повечето от тях не си направиха труда да погледнат вътре в подаръчните торбички, които носеха.

Всъщност едва когато британският премиер Кир Стармър и още няколко държавни глави отвориха за първи път разкошните дървени кутии, които получиха от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, те осъзнаха, че в бордовото сандъче, облицовано с черен филц, се намираше револвер „.357 Магнум“, какъвто носеха герои като „Мръсния Хари“ — или по-скоро, неговият еквивалент, произведен в Турция.

Откритието предизвика паника сред някои, най-вече сред белгийския премиер Барт Де Вевер, чиито сътрудници направиха снимка на кутията в хартиена торба за подаръци на пистата на летището в Брюксел, след като откриха внимателно персонализираното хромирано оръжие едва след като се приземиха у дома.

Екипите за сигурност на делегациите бяха още по-разтревожени от факта, че кутията съдържаше и шест патрона с боеприпаси, което постави държавните глави в затруднение как най-добре да се справят с огнестрелното оръжие.

Други, като канадския премиер Марк Карни, се забавляваха, като Карни дори се пошегува, че подаръкът му – кленов сироп – „някак не се равнява“ на бляскавия и мощен пистолет.

Но колкото и необичайно да изглежда, даряването на държавен глава с истинско оръжие с гравировка като знак на добра воля – или като рекламен ход – е един от най-старите обичаи в дипломацията и оръжейното производство, толкова разпространен на Запад, колкото и в останалата част на света.

Историята предизвика фурор в социалните медии, създавайки образа на непредсказуем силен лидер, който изненадва съюзниците си, които действат по различен начин, с „необичаен“ или дори леко заплашителен подарък.

Гюмушай.357 Магнум“, който Ердоган подари на своите съюзници от НАТО, е шестзаряден револвер, разработен първоначално през 90-те години от производител в Гюмушане, който вече е прекратил дейността си, като останалите запаси по-късно са били включени в инвентара на държавния производител на оръжие MKE.

Всеки пистолет, върху който е гравирано името на получателя и който е опакован в кутия с турското знаме и емблемата на НАТО, служи и като маркетингов ход: през последните години Турция се превърна в третия по големина износител на леко стрелково оръжие в света и иска нейната индустрия да се разраства още повече.

Турските медии съобщиха, че Ердоган в Анкара е съчетал револвера с втори подарък: подписано копие на собствената си англоезична биография „Политиката на смелостта: Ердоган и възходът на Турция“, плюс лично писмо и писалка.

Подаряването на огнестрелни оръжия на приятели и съюзници е индустриална версия на обичая за подаряване на церемониални мечове, често срещан сред европейските аристокрации.

Френските крале са издавали церемониални мечове с надпис „Ex Dono Regis“ („дадени от краля“) като бойни почести, включително на съюзнически чуждестранни офицери по време на Американската война за независимост.

През 50-те години на XIX век, когато Самюъл Колт пътува из Европа и Османската империя, той лично подарява на османския султан Абдулмеджид I револвер с инкрустация от злато и гравиране по поръчка.

След като Колт нарочно споменава на султана, че руснаците вече купуват пистолетите му, Абдулмеджид поръчва пет хиляди.

Колт използва същия подход към руснаците месеци по-рано, като подарява на цар Николай I револвери с инкрустация от злато и патриотични американски мотиви в края на 1854 г., в разгара на Кримската война. Показателно е, че американските производители на оръжие са снабдявали и двете страни в този конфликт.

Съперникът на Колт, Оливър Уинчестър, направил същото, но у дома. Той поръчал гравирана пушка „Хенри“ със златен държач и я подарил лично на президента на САЩ Ейбрахам Линкълн, в явен опит да спечели благоволението на администрацията за договори за пушки по време на войната.

Десетилетия по-късно бъдещият президент Теодор Рузвелт – любител на оръжията и личен колекционер – подарил позлатен „Уинчестър“ модел 1895 на Леонард Ууд, военен губернатор на САЩ в Куба, с гравирана дата и собственото му име.

През годините действащи президенти на САЩ и други длъжностни лица са получавали огнестрелни оръжия като подаръци от граждани, ветерански групи и производители.

През 1870 г. Юлисис С. Грант получил подарък револвер Smith & Wesson модел № 1½, докато Гроувър Кливланд получил необичайна пушка Colt 8-калибър, изработена по поръчка и инкрустирана със злато с името му на предпазителя на спусъка.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен „изрази благодарността си“ към Ердоган за подаръка, заяви нейният говорител, като добави, че оръжието ще бъде изведено от употреба и дарено на военен музей.

От кабинета на министър-председателя на Люксембург Люк Фриден съобщиха, че револверът ще бъде съхранен заедно с всички останали „дипломатически подаръци“, но първо ще бъде направен „необратимо неизползваем“.

Револверът, подарен на полския президент Карол Навроцки, също пристигна невредим, но при спазване на необходимите предпазни мерки и с оглед на предишния инцидент, който все още е свеж в паметта на всички.

Хърватският президент Зоран Миланович коментира с насмешка в петък как Ердоган ни е „натрапил пистолети“ по време на срещата на върха.

„Аз стрелям с друго оръжие“, похвали се той.

Италианският премиер Джорджия Мелони не коментира подаръка. Правителствени източници в Рим съобщиха на италианската преса, че оръжието е било предадено в Анкара на „лица, упълномощени да боравят с оръжия“, и че ще бъде регистрирано и съхранявано в Палацо Киджи съгласно „общите процедури за всички подаръци, получени от министър-председателя“.





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