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Легендарният "Колт" засече

Легендарният "Колт" засече

Изобретателят на револвера Самюъл Колт направи хората равни Компанията поиска защита от фалит, но продължава да произвежда оръжия Легендарният "Колт...

21 юни | 20:00
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