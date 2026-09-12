Защо Ердоган подари на натовските лидери револвери „.357 Магнум“
Някои се паникьосаха, а други се разсмяха
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Някои се паникьосаха, а други се разсмяха
Докладът вече е изпратен до шерифа на Санта Фе
Сделката с Ческа Збройовка е за 220 млн. долара
Изобретателят на револвера Самюъл Колт направи хората равни Компанията поиска защита от фалит, но продължава да произвежда оръжия Легендарният "Колт...