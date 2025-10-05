Изключително важна домашна забрана се спазва на днешния църковен празник
Според народните вярвания по-голямата част от деня трябва да се прекара у дома
Спазвайте 3 важни забрани на днешния църковен празник
2 октомври е бил известен като Ден на жеравите, защото по това време се наблюдавало масовото отлитане на тези птици
Много специален ден! Жените спазват строги забрани
Почитаме Покров Богородичен
Имен ден: Черпят будни имена
На 30 септември почитаме паметта на Св. Григорий
Патриарх Даниил на специална среща в Гърция
Вселенският патриарх Вартоломей също ще вземе участие в събитието
Спазваме забрана заради голяма опасност на днешния църковен ден
На този ден не пропускайте да нахраните бездомните или да помогнете на близките си в нужда
Черпят чудни имена. Закриля ги Мълчаливият монах, който победи смъртта
Неговият живот остава вграден в онези тишини, където вярата се доказва не с думи, а с изтърпяна болка
Защо не бива да ходите в гората? Забраните
За този ден е имало много интересни знаци
Църквата почита най-важния богослов, спазват се 3 ключови забрани
Например днес е забранено да се дават пари назаем
Приготвяме зимен деликатес на днешния църковен и народен празник
Според народните вярвания след това зелето ще бъде невероятно вкусно
Черпят чудни имена, закриляни от първата мъченица
Почитаме още Свети Силуан Атонски
Следвайте много важен съвет на днешния църковен празник
Молитвите на този празник са посветени на изцеление от болести
Черпят най-нежните имена, почитани от велик пророк
Йона оцелял в корема на кит