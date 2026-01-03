Почитаме велик пророк. Правим 3 задължителни неща

На 3 януари православната църква почита свети пророк Малахия – последният от дванадесетте „малки пророци“, човекът, който затваря страниците на Стария Завет и подготвя духовния хоризонт за идването на Месията. Юдейското предание го нарича „печат на пророците“ – неслучайно, защото неговата книга е последната пророческа книга преди настъпването на дългото мълчание, което ще бъде прекъснато едва с Благовестието.

Кой е пророк Малахия

Малахия живее и пророкува в Юдея между 416 и 400 г. пр. Хр., в размирните години след завръщането от Вавилонския плен. Това е време на духовна умора, разколебана вяра и разпад на нравите. Свещениците пренебрегват служението си, народът се отдалечава от закона, а обществото се раздира от безредици.

В своята кратка книга – едва четири глави – Малахия остро изобличава корупцията, лицемерието и моралния упадък. Но той не е само пророк на изобличението. Малахия е и пророк на надеждата: той предсказва идването на св. Йоан Кръстител – Предтечата, който ще подготви пътя на Христос, „Слънцето на правдата“.

Така Малахия се превръща в мост между два свята – старозаветния и новозаветния, между очакването и изпълнението.

Традиции и обичаи на деня

В народния календар денят на пророк Малахия е тих, зимен празник, свързан с идеята за пречистване и ново начало. В някои райони се вярва, че Малахия „затваря“ старите тревоги и отваря пътя към светлината на Богоявление.

Обичаите включват:

Палене на огън или свещ – за здраве и за „просветляване“ на дома в първите дни на годината.

Приготвяне на постни ястия – в духа на зимните празници и очакването на Йордановден.

Молитва за мир в дома – защото Малахия е пророк на справедливостта и чистотата.

В някои села се пази и вярването, че на този ден не се започват нови тежки работи, за да не се „разпилее“ благодатта на годината.

Какво не се прави

Празникът е свързан с няколко забрани, характерни за зимните пророчески дни:

Не се пере и не се простира – за да не се „измие“ късметът.

Не се кара в семейството – вярва се, че думите на Малахия за чистота на сърцето важат особено в този ден.

Не се започват нови начинания, които изискват голям разход на сили – денят е за вътрешно събиране, не за външна активност.

Кой празнува имен ден

На 3 януари имен ден празнуват всички, носещи името Малахия, Малчо, Малена, Мала, както и производни.

