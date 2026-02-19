Църковен и народен календар за 19 февруари - светци, милостиня и поличби

На 19 февруари църковният и народният календар се преплитат в ден, изпълнен със духовен смисъл и традиционни поверия. Докато Православната църква почита паметта на апостолите Филимон и Архип и равноапостолната Апфия, народът следи знаците на времето и спазва утвърдени обичаи за здраве и берекет. Денят носи както молитвена почит, така и практически наставления за дома и семейството.

Народни вярвания и обичаи на 19 февруари

Според народните представи 19 февруари е ден, който дава знаци за предстоящата година. Ако времето е слънчево и ясно, се вярва, че годината ще бъде плодородна и благословена. Ако падне сняг, това се приема като знак, че тревата ще поникне късно и пролетта ще се забави. Поличба е и появата на чайка над къщата - според поверията това означава, че ледовете скоро ще се стопят. Необичайно топлият ден пък вещае непредвидима пролет.

В народната традиция този ден е свързан със дома и изобилието. Домакините посвещават времето си на кухнята - колкото повече ястия бъдат приготвени, толкова по-богата ще бъде къщата през годината. В миналото задължително се е пекъл хляб, от който всеки член на семейството получавал по парче като знак за единство и благоденствие.

Особено значение има милостинята. Смята се, че на 19 февруари човек трябва да помогне на нуждаещите се - да подаде ръка на бедните или да нахрани бездомни животни. Колкото повече добри дела се извършат, толкова по-щастлива и успешна ще бъде годината.

Народните вярвания съдържат и забрани. Не бива да се отказва помощ на човек в нужда, защото късметът може да се отвърне. Лоша поличба е да се гледа към звездите - според поверието падаща звезда може да донесе нещастие. Забранява се и всякакво обиждане - както към хора, така и към животни.

Църковният празник на 19 февруари

На този ден Православната църква почита паметта на седемдесетте апостоли Филимон и Архип, както и на мъченицата и равноапостолна Апфиям. Според преданието Филимон и Архип били близки родственици - според една версия братя, според друга баща и син. И двамата посветили живота си на служение на Бога.

Филимон и съпругата му Апфия били кръстени от апостол Павел. В дома си в град Колоса те устроили място за събиране на християните - своеобразна домашна църква. По време на гоненията при император Нерон езическа тълпа нападнала Филимон, Апфия и Архип. Архип бил тежко ранен с нож, а Филимон и Апфия били убити с камъни. Тримата загинали мъченически и по-късно били канонизирани.

Църквата почита и преподобни Доситей, ученик на св. Доротей, известен със своето послушание и дълбока вяра, макар земният му живот да бил кратък. Споменава се и свети Конон от Назарет - прост и необразован, но искрен християнин, който по време на гоненията при управителя Публий останал твърд във вярата си. След жестоки мъчения той предал духа си на Бога, без да се отрече от убежденията си.

Според Юлианския календар - стар стил - денят е посветен и на паметта на св. Вукол, епископ Смирненски.

Какво повелява църквата и какво напомня народът

На този празничен ден вярващите се обръщат към светите апостоли като ходатаи пред Господа, молейки се за укрепване на вярата и за преодоляване на съмненията. Църквата, както и във всеки друг ден, осъжда лъжата, сквернословието, завистта, алчността и отчаянието.

Народната традиция допълва духовния смисъл със конкретни действия - труд в дома, милостиня и взаимопомощ. Така 19 февруари остава ден, в който молитвата и обичаят вървят заедно, напомняйки, че вярата и добротата са най-сигурният път към благословена година.

