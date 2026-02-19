Спокойно преминаване през границите тази сутрин

Нормален е трафикът на българските гранични преходи и контролно-пропускателни пунктове, по данни на „Гранична полиция“ към 06:00 часа тази сутрин. Не се съобщава за образувани колони от автомобили или затруднения при преминаването през основните направления. Пътуващите могат да преминават без забавяне както през сухопътните, така и през автомобилните пунктове. Обстановката се следи в реално време от дежурните екипи.

През граничния преход Рудозем с Гърция преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи Златоград, Маказа и Ивайловград. На граничните преходи Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. Граничните власти напомнят на водачите да носят необходимите документи и да спазват указанията на служителите на място.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи по границата с Румъния. Не се отчита повишен трафик нито в посока изход, нито към страната.

Нормално е движението и на всички гранично контролно-пропускателни пунктове по границата с Турция, Република Северна Македония и на границата със Сърбия. Очаква се обстановката да остане спокойна и през следващите часове, освен ако не се появят извънредни обстоятелства или засилен туристически поток.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com