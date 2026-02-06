Камиони се трупат на Капитан Андреево

Интензивен е трафикът на Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ на границата с Турция на изход за товарни автомобили, съобщи на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция“ по данни към 06:00 часа. Причината е струпване на тежкотоварни камиони, изчакващи обработка на документи и преминаване към турска територия.

От „Гранична полиция“ препоръчват на превозвачите да следят актуалната пътна обстановка и при възможност да планират маршрутите си в по-слабо натоварени часови пояси. Към момента няма данни за извънредни инциденти или временно затваряне на пункта.

На всички гранични пунктове с Република Северна Македония и Сърбия преминаването се осъществява нормално. Граничните власти отчитат обичайна натовареност за делничен ден, без образуване на колони и забавяния.

От 20 януари през граничния преход „Рудозем“ на границата с Гърция преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и през „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“, като трафикът там остава спокоен. На граничните пунктове „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ е разрешено преминаването на леки автомобили, автобуси и товарни превозни средства без ограничения.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични пунктове, допълват от „Гранична полиция“. Към момента няма въведени допълнителни мерки за сигурност или ограничения за движение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com