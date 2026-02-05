Топ юрист с мощно предупреждение за абсурда Гюров - премиер

Конституционалистът и собственик на „Галъп интернешънъл“ доц. Борислав Цеков отправи остра критика към евентуално назначаване на Андрей Гюров за служебен министър-председател. В публикация в личния си профил във Фейсбук той заяви, че подобен ход би бил сериозна политическа грешка от страна на вицепрезидента Илияна Йотова.

Според Цеков, ако Йотова разглежда съставянето на служебно правителство и през призмата на евентуално участие в президентските избори през есента, назначаването на Гюров би било „възможно най-лошото решение“. Той аргументира позицията си с това, че кандидатурата на Гюров е както партийно обвързана, така и публично компрометирана, което неминуемо би създало силно политическо напрежение.

Анализаторът посочва, че подобен избор би настроил негативно почти всички останали парламентарни партии, чиято подкрепа би могла да се окаже ключова в бъдеща президентска кампания. По думите му единствената формация, която би приветствала подобно назначение, е ПП-ДБ, но тази подкрепа според него е илюзорна.

Цеков е категоричен, че ПП-ДБ не биха подкрепили Йотова на президентски избори заради ясно изразената й политическа и идейна принадлежност. Според него партията може тактически да извлече полза в настоящия момент, но при реален изборен сблъсък би се дистанцирала напълно.

В заключение конституционалистът предупреждава, че подобно решение не само няма да донесе стабилност на служебното управление, но може да нанесе дълготрайни политически щети, както върху институционалния баланс, така и върху личния политически хоризонт на Илияна Йотова.

