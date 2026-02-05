Възраждане иска бърз служебен кабинет и избори още през март

Политическите консултации за съставяне на служебен кабинет и определяне на дата за предсрочни избори засилват напрежението между парламентарните сили. От „Възраждане“ определят втория кръг консултации като ненужен и смятат, че той само удължава политическата нестабилност, вместо да води към излизане от кризата.

В интервю за БНТ депутатът от Възраждане Димо Дренчев заяви, че най-добрият сценарий за страната е възможно най-бързото назначаване на служебно правителство и незабавно насрочване на избори. По думите му именно това би върнало политическия процес в нормално русло.

Според Дренчев предлаганата дата 19 април не може да бъде определена като „бързи избори“. Той настоя, че реално кратък срок означава вот още на 29 март и всяко по-нататъшно отлагане само задълбочава кризата на доверие.

В разговора беше засегната и темата за промените в Изборния кодекс. Дренчев подчерта, че предложенията на „Възраждане“ не са нови и се повтарят в няколко поредни парламента. Според партията те имат за цел ограничаване на външното влияние върху изборния процес, а не въвеждане на извънредни или непознати правила.

По отношение на ДПС позицията на „Възраждане“ остава непроменена. Дренчев заяви, че партията не прави разграничение между различни крила или фигури в движението и че както Ахмед Доган, така и Делян Пеевски не могат да бъдат определени като положителни фигури в българския политически живот.

Депутатът коментира и възможно бъдещо политическо участие на Румен Радев, като изрази мнение, че идеи от програмата на „Възраждане“ вече се използват в подобен проект. В същото време той очерта ясни идеологически различия, посочвайки, че президентът е позициониран много по-евроатлантически, докато „Възраждане“ отстоява концепцията за суверенни национални държави. Според Дренчев евентуално сътрудничество би било възможно единствено при съвпадение на ключови позиции.

В заключение той отхвърли твърденията за партньорство с ГЕРБ, като подчерта, че такава формула не съществува. По думите му ГЕРБ е управляваща сила, а „Възраждане“ е в ясна опозиционна роля.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com