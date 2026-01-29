Костадинов посочи кой е най-подходящ за служебен премиер

Костадин Костадинов заяви, че най-логичният избор за служебен министър-председател е Андрей Гюров, ако се следва досегашната политическа философия на президентската институция. В изказване в сутрешния блок на бТВ лидерът на „Възраждане“ подчерта, че от партията първи са посочили Гюров като най-подходящата фигура за поста.

Ако целта е служебен премиер без зависимости от управлявалите до момента политически сили, именно той е „набиващата се в очи единствена алтернатива“, каза Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ отправи остра критика към т.нар. домова книга, като заяви, че всички включени в нея лица са политически фигури с партийни протекции. Според Костадинов, ако обществото иска сигурност в изборния процес и липса на манипулации, изборът на Гюров е „единственият момент“, в който това е възможно.

Той постави и въпроса защо назначаването на служебно правителство продължава да се бави. По думите му в периода от 11 до 30 декември е имало напълно достатъчно време целият процес да бъде завършен, както е ставало и в предишни години. Вместо това, според него, забавянето създава условия за последни сделки и договаряне на „мек преход“.

Костадинов подчерта, че към президента Илияна Йотова няма конкретни укори. Според него това не е нейно лично решение и тя следва ритъма, зададен още от президента Румен Радев, без да носи отговорност за протакането.

Лидерът на „Възраждане“ напомни, че основната задача на служебното правителство е провеждането на честни и прозрачни избори. За да се постигне това, на първо място МВР трябва да изпълни задълженията си и да не допуска мащабно купуване на гласове, заяви той.

Костадинов изрази удовлетворение и от приетото предложение на „Възраждане“ за ограничаване на масовото гласуване в Турция. По думите му това е една от „болестите на съвременната българска демокрация“. Той посочи, че на последните избори в Турция са гласували близо 50 хиляди души, докато във всички останали държави извън ЕС броят на гласувалите не е достигнал дори 33 хиляди, което поставя под въпрос равнопоставеността и контрола върху изборния процес.

