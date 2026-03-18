Калин Стоянов попиля Демерджиев! Най-краткия виц

Вчера сутринта, в ефира на една от националните телевизии, бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, по-известен като „г-н Бях точен с парите“, разказа най-краткия виц за кандидатите за народни представители от коалицията, с която Радев се явява на предсрочните парламентарни избори. Цитирам: „Ние не сме играчи, а хора, отдадени на кауза“!!!

Това написа депутатът от ДПС Калин Стоянов в своя Фейсбук профил.

Целият пост на бившия МВР министър гласи:

Не съм сигурен дали е така, защото:

1. Само бивш министър на вътрешните работи-ИГРАЧ може, два дни преди да освободи поста, да подпише скандално допълнително споразумение по обществена поръчка за изработка на новите документи за самоличност, с което да натовари бюджета със сумата от 82 милиона лева.

2. Само бивш министър на вътрешните работи-ИГРАЧ може да гони по коридорите на МВР директорите на административните дирекции, които е следвало да съгласуват въпросното споразумение.

3. Само бивш министър на вътрешните работи-ИГРАЧ може да предложи на тогавашния премиер Гълъб Донев да освободи един от заместник-министрите си в МВР, защото е отказал да подпише този документ, заради който всъщност в момента е обвиняем.

4. Само бивш министър на вътрешните работи-ИГРАЧ може да си самоназначи охрана от барети, които са го пазили при срещите му със служители на МВР.

5. Само много нагъл бивш министър на вътрешните работи-ИГРАЧ може хладнокръвно да обяви, че докато той е ръководел МВР, в страната не е имало убийства. Явно този ИГРАЧ вече е забравил, че точно по негово време, за съжаление, живота си загубиха шестима служители на МВР, докато изпълняваха служебния си дълг.

